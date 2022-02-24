Чего удалось добиться Евросоюзу за 30 лет своего существования

Проекту "Европейский союз" исполнилось 30 лет. Какие обещания давали отцы-основатели, и что осталось лишь на бумаге? Почему забыты общие правила, почему угроза раскола все громче, а двойные стандарты стали особым знаком европейского качества? Подробности - в "Понятной политике".

Круглая дата - не повод для гордости: подорванное здоровье, скандалы в "семье" и большие долги. Как менялось объединение" Европейский союз" на своем пути, почему оно так и не стало "Соединенными штатами Европы", а его визитная карточка нынче - лицемерие и двойные стандарты. С нас, как всегда, только факты, а выводы делать вам самим.

А как красиво все начиналось

7 февраля 1992 года в нидерландском городе Маастрихт 12 европейских стран подписали договор, который объединил ряд экономических соглашений. Они действовали на территории Европы и были известны как "Союз угля и стали".

Маастрихтский договор подразумевал углубление экономической интеграции стран региона, а также внедрял введение единой валюты. Первоначальный рост ЕС выглядел как появление нового игрока на геополитической карте, однако уже к 2000-м количество споров и скандалов среди стран ясно дало понять - Европейский союз не станет полюсом мира.

Отцы-основатели тогда, в 1990-х, чего только не обещали. С высоких трибун европейцам сулили стремительный рост и решение экономических проблем. Обещали триумф в сфере внешней политики, появление сверхдержавы, которая, наконец, не будет плясать под американскую дудку. Все это во многом осталось лишь на бумаге. И 30 лет союзной дороги для евроскептиков - настоящий кладезь.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/543/eb7i1xjwuqoivjzgn9nmlra3e3rt2g1t.jpg

Обо всем этом еще расскажем подробнее. Но явно не такое будущее ждали десятки стран, которые вошли в единый Европейский союз.

На смену активной фазы роста пришел политический кризис

Отдельные социальные и экономические проблемы для ЕС уже стали классическими. И все больше экспертов говорят о том, что Брюсселю не хватает ежовых рукавиц, дабы держать под контролем разросшийся штат союзников.

Проблемы только увеличиваются. Миграция увеличилась в разы, она сейчас влияет на всю внутреннюю жизнь Евросоюза, на жизнь простых людей, "белых воротничков". Добавьте дефицит топлива, энергетический кризис, экологические проблемы, нарушающиеся дипломатические связи. На этом фоне называть проект Евросоюза абсолютно успешным я бы не стал. Михаил Мягков, историк (Россия)

В начале пути, конечно, была активная фаза роста. Вроде приятно, но она имела обратную сторону - чем шире состав, тем сложнее принимать стратегические решения и нащупать единство. Так случилось и с вторжением в Ирак. Тогда Франция и Германия выступали против, но собрать вокруг себя коалицию и помешать американцам попросту не смогли.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/292/zrqbg247bspxhiwnsgn27fh38mqrt8p9.jpg

Недосказанность не только политическая, но и экономическая повлияла на многие аспекты проекта: Конституцию единой Европы по итогу забросили и не приняли, некоторые страны так и не ввели евро. Зато есть открытые границы и единый флаг с гимном (основан на симфонии Бетховена).







news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/aa5/h5zy9ygn6a1t0ngzcxb85e81w267b8fk.jpg

Брексит - это ключевая точка развития Евросоюза, потому что с этого момента развитее пошло вспять. Если до брексита Евросоюз расширялся и, казалось, что этот процесс необратим, является триумфальным шествием демократии по Европе, то брексит вскрыл проблемы и выявил тот факт, что далеко не все страны ЕС и народы довольны своей участью. И в Евросоюзе пробита первая брешь. Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МГПУ (Россия)

Польша, Чехия и другие иждивенцы, которые живут за счет дотаций

Справедливости ради надо сказать, что ЕС это не только сплошные минусы. Экономика за счет объема остается одной из сильнейших в мире, в построении единого внутреннего рынка успехи тоже достигнуты. Базовые принципы интеграции - свобода капитала, людей, услуг и товаров - худо-бедно работала, пока не случился ковид и отдельные страны наглухо не закрылись, зажав даже защитные средства. Иные глобальные цели так и остались мечтами.

Когда политики подписывали Маастрихтский договор, одной из причин его появления называлось желание европейцев создать единые вооруженные силы. Толчком послужила кровопролитная война в Югославии. После вмешался Вашингтон, ведь армия Европы полностью обесценивала НАТО.С тех пор ничего не поменялось.

Получается, политически союз недееспособен. из военной сферы - только еврокорпус в Страсбурге (подразделение наподобие миротворцев, и то поддерживают его существование лишь Германия, Франция, Бельгия, Испания и Люксембург). Они же - основные спонсоры всего остального ЕС. Вот классическая картина, скажем, 2018 года.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/640/z50lsf0r5k59gbg7famq9yq340xepq8f.jpg

При этом Берлин и Париж ежегодно направляют в единый еврокошелек примерно 60 млрд евро, а получают лишь треть от этой суммы. Такая политика - "деньги в обмен на улыбки" - привела к росту националистических настроений. Немцы не хотят просто так давать деньги тем же полякам, а у Варшавы аппетиты огромны.

Громада стран-иждивенцев стремится к получению ресурсов, но при этом не несет серьезных обязательств. В свою очередь обеспечивающим государствам приходится прибегать к внешним заимствованиям, чтобы удержаться на плаву. Конечно, по большому счету намеченные цели ЕС были достигнуты. Однако союз явно перегрузил себя участниками и в результате стал неповоротлив и заторможен как экономически, так и политически. Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Польша в ЕС - это яркий пример брака по расчету. Ежегодные вливания Брюсселя в капризную Варшаву - около 12 млрд евро. При этом страна 24 года к ряду имеет дефицитный бюджет. Казалось бы, спонсируют - сиди и помалкивай. Но это же Польша.

Факт Начиная с 2019 года, Польша постоянно требует от Германии выплаты репараций за годы Великой Отечественной войны. Так, партия "Право и Справедливость" посчитала, что Берлин должен полякам триллион долларов. При том что этот вопрос даже законодательно закрыли еще в 1990 году.

Можно долго выезжать на вине немцев, но Бундестагу надоели неуемные аппетиты польской пани. Берлин пригрозил Варшаве полную блокировку спонсорской помощи, а без нее "польское экономическое чудо" способно рухнуть за пару лет. Президент Анджей Дуда дал заднюю. Даже пришлось наложить вето на спорные законы о СМИ и верховенстве национального права над европейским.

Не вижу пока тенденций для экономического раскола. Пока всем странам, независимо от приоритетов своей внешней политики, выгодно дружить по экономическим соображениям. Но политический раскол произошел и будет усугубляться. То есть будут два лагеря: первый - страны, которые ориентированы в своей внешней политике жестко на англо-саксонский мир, прежде всего на США (в первую очередь это Польша), второй - страны, которые ориентированы на старую Европу, на европейскую политику (Франция, Германия и сателлиты этих стран). Поэтому политический раскол будет продолжаться. Андрей Бузаров, политический аналитик (Украина)

Brexit стал началом конца?

ЕС часто именуют "бюрократическим монстром", и не просто так. Есть Европарламент, Совет министров Евросоюза, Европейский совет, Европейская комиссия, Совет Европы и Совет Европейского союза - это все разные подразделения. Весь этот "европоезд" заседает в Брюсселе и Страсбурге. Причем раз в четыре недели все документы, вещи, сотрудников и самих депутатов везут во французский город, просто потому, что Франция хочет сохранить эту историческую привычку. Смысла она не несет никакого. Поговаривают, что и этот каприз Пятой республики среди прочего был причиной того самого Brexita.

Многие эксперты назвали брексит началом конца ЕС. И во многом не прогадали - союз потерял одного из главных доноров, пришлось пересматривать торговые соглашения. Лондону это аукнулось неожиданно - осенью 2021 года в британских магазинах пропали сыры и минеральная вода, а на заправках - топливо.

Факт В сентябре 2021 года в Туманном Альбионе пропало дизельное топливо и бензин. Кризис длился несколько недель. Самое примечательное, что само топливо было. Просто, с закрытием границ Британия испытала острую нехватку водителей грузовиков цистерн. Как правило, на эту работу соглашались мигранты, так как англичане считают, что такие вакансии их не достойны.

Проблему решили за счет тех же мигрантов - Борис Джонсон издал указ о выдаче четырех сотен виз переселенцам из континентальной Европы.

В 2008 году Евросоюз вступает в третий этап своего развития - этап кризиса. В рамках этого этапа можно выделить три ключевые точки: 2008 год - экономический кризис, 2015-й - миграционный кризис, 2020-й - ковидный кризис. Каждый из этих кризисов работал на разбалансировку отношений внутри ЕС. Каждый из них продемонстрировал, что общеевропейские интересы вступают в противоречие с национальными интересами отдельных стран и народов. Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МГПУ (Россия)

Еще один диссидент в ЕС - Венгрия. Говорят, страна тоже готова к выходу. Премьер-министр страны Виктор Орбан частенько попадает под критику еврочиновников. Причина - нежелание принимать мигрантов, пропаганду гомосексуализма в школах. Против течения в Евросоюзе лучше не плыть. Виктора Орбана назвали "диктатором", "агентом Путина" и снова начали угрожать деньгами.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/b10/5wuk9rqn8lso7leljunv1y8rwonehses.jpg

Против популяризации нетрадиционных отношений в школах? Не получишь денег на борьбу с ковидом. Кстати, коронавирус де-факто убил главную фишку ЕС - открытые границы и в целом свободу. Теперь без вакцинации нельзя устроиться на работу, в Италии не пустят в транспорт, в Греции не выплатят пенсию. Это не могло остаться незамеченным - люди выходят на улицу, чтобы высказать свое недовольство.

Двойные стандарты и миграционный кризис

Избиение мирных протестующих в Европе видят по-своему: это, по их мнению, защита демократии и европейских ценностей. И во имя демократии там можно все. То ли дело Минск, например. Здесь задержания за нарушение закона - это давление на гражданское общество и подавление свободы слова. И санкции, санкции, санкции. За долгие годы у Беларуси с ЕС в политическом плане, в принципе, не срослось. Да и могло ли?

Проблема в том, что в Европе и США, которые на самом деле задают тон и курс, есть очень простая политика: если подчиняешься нам во всех вопросах, то ты хорошая страна. Поскольку Россия и Беларусь не хотят, и Китай не хочет, Венесуэла и так далее, они останутся плохими странами. Я не помню ситуации, чтобы Запад сделал три шага назад и сказал "извините, чуть-чуть мы ошиблись". Поэтому боюсь, что снятия санкций или еще чего-то ожидать не стоит, если вы не готовы поступиться своим суверенитетом перед Западом. Каким образом выстраивать отношения, когда Евросоюз открыто вмешивается во внутренние дела, не брезгует поддерживать экстремистов, подкармливает беглых радикалов и в упор не замечает очевидные факты, которые Европе не выгодны? Чего стоит только ситуация с самолетом Ryanair. Учить других принципам, на которые сам наплевал - с таким кредо ЕС подошел к юбилею, настолько замарав руки в двойных стандартах, что они превратились в лицемерие и стали особым, европейским знаком качества. Томас Рёпер, журналист (Германия)

Налицо политика двойных стандартов. И то, что происходит в самых разных странах Евросоюза (жесткие разгоны акций протеста, активное применение полицией разного рода спецсредств), это в порядке вещей. То, что происходит в Беларуси (так же, как и в России, кстати), вызывает активную волну критики со стороны Запада. И это касается не только акций протеста. Это касается и СМИ, свободы слова, журналистов. Это касается и деятельности оппозиции. Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия)

Один из последних хрестоматийных примеров - беженцы. Устами Ангелы Меркель Европа пригласила их к себе. Но когда те пришли к польской границе, планируя попасть через Польшу в Германию, почему-то Беларусь обвинили в циничной попытке наводнить Евросоюз бегущими из своих стран людьми. Причем бегущими от войн, развязанных в том числе Европой.

Евросоюз и Польша во всей красе показали жестокость и те самые вопиющие двойные стандарты. Польские пограничники в нарушение всех норм гуманитарного права применили спецсредства в отношении безоружных людей. Брюссель при этом умудрялся постоянно осуждать Беларусь и закрывал глаза на откровенный произвол в отношении журналистов и волонтеров на польской территории, которую закрыли для посещения и где задерживали за любую попытку показать происходящее на польской стороне.