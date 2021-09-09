Чего ждать от переговоров Лукашенко и Путина? В Кремле готовятся к визиту Президента Беларуси

В графике Президента Беларуси Александра Лукашенко сегодня рабочий визит в Россию. Планируется, что в Кремле состоятся переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает БелТА.

Предстоящая встреча лидеров двух стран была анонсирована более недели назад. Дата была согласована во время телефонного разговора 30 августа. Сообщалось, что Александр Лукашенко и Владимир Путин еще раз обсудят 28 союзных программ, подготовленных правительствами двух стран, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику.



Одной из тем будет ситуация в Афганистане, особенно в связи с предстоящими в середине сентября саммитами Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе. Ранее Александр Лукашенко предложил выработать консолидированную позицию этих двух интеграционных объединений по Афганистану.



Не исключено, что Александр Лукашенко и Владимир Путин коснутся вопросов проведения стартующих масштабных белорусско-российских учений "Запад-2021" и военно-технического сотрудничества в целом. Есть что обсудить и в плане противодействия санкционной политике коллективного Запада, работы транспортной отрасли, борьбы с распространением коронавируса, хотя официально как таковые эти темы не заявлены.





Главным вопросом будет обсуждение подготовленных правительствами двух стран 28 союзных программ





Главным же вопросом на предстоящей встрече президентов будет обсуждение подготовленных правительствами двух стран 28 союзных программ, предполагающих углубление экономической интеграции в развитие ряда положений договора о Союзном государстве 1999 года. Работа над этими документами, которые ранее назывались "дорожные карты" (изначально их было 31), уже идет на протяжении почти трех лет.



Союзные программы включают в себя договоренности в сфере экономической интеграции. Это в том числе такие направления, как сближение макроэкономической политики, денежно-кредитные аспекты, вопросы промышленной, аграрной политики и таможенного администрирования, налогового законодательства, защиты прав потребителей, конкуренции и торговой деятельности.



Блок посвящен энергетическому комплексу, включая формирование объединенных рынков, развитие атомной энергетики. Есть также программа, посвященная общим подходам в работе на транспортном рынке.



Союзные программы охватывают вопросы унификации социально-трудовых аспектов, равенства прав граждан Беларуси и России, организации туристической сферы.

