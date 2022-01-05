Чего ждать в год Тигра - прогноз на 2022 год от авторов "Понятной политики"

Расскажем, каким будет новый, 2022-й, год. Собрали все самые важные прогнозы о том, куда наш мир будет двигаться дальше, - от схваток на политической арене и торговых войн до космического туризма и лекарства, замедляющего старение человека. Подробности - ниже.

Как известно, 2022-й - год черного водяного тигра. В китайской мифологии это животное является символом доблести и борьбы со злыми духами, грозящими извне. Крайне символично для Беларуси. Что ждет нашу страну, да и весь мир в следующие 12 месяцев? Самые важные, интересные и порой фантастические прогнозы собрала редакция "Понятной политики" в одну программу. Как всегда, мы предоставляем факты, а выводы делаете вы сами.

Восприятие коронавируса как обычной сезонной болезни

Начнем с человека, которому любители теорий заговоров приписывают создание COVID-19. Билл Гейтс - один из самых богатых и влиятельных людей мира - верит, что именно в 2022 году тот самый коронавирус, который будет уже третий год с нами, станет восприниматься как обычная сезонная болезнь.

Миллиарды людей были вакцинированы против COVID-19, и мир стал несколько ближе к норме - улучшение не было таким значительным, как я надеялся. В 2021 году от COVID-19 умерло больше людей, чем в 2020-м. Если вы один из миллионов людей, потерявших близких из-за вируса за последние 12 месяцев, вы определенно не думаете, что этот год был лучше прошлого. Однако я верю, что конец не за горами. Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится в 2022 году. Билл Гейтс, американский предприниматель, один из создателей Microsoft

Все мы ждем, что острая фаза закончится. Коронавирус изрядно потрепал планету, показал эгоизм даже в общей, как казалось, европейской семье. Да и в целом люди сильно устали, даже морально.

С миллиардером согласны исследователи из Ipsos. Эксперты опросили жителей множества стран. И почти 80 % уверены, что от "короны" помогает вакцинация. А вот локдаун у людей не в чести. Ведь кроме вреда экономике он ничего не принес. Понимают это теперь и многие политики. Но задним числом.

Восстановление мировых экономик и увеличение ВВП

Согласно данным опроса Global Advisor, четверо из пяти жителей западных стран ожидают значительный рост цен на все товары. Каждый третий опрошенный ждет глобального коллапса на биржевых рынках Нью-Йорка, Лондона и Токио.

И это лишний раз подтверждает, что пандемия навсегда с нами. Глобальный кризис безвозвратно изменил политику, бизнес, науку и обыденную жизнь человека. А вот британский экономист Джим O'Нилл считает, что никаких прогнозов на год грядущий делать не стоит. Все равно обернутся провалом.





Я думаю, что в 2022 году мы увидим все равно некое такое восстановление после кризиса, который случился в 2020-м. Он все равно будет продолжаться. И те меры стимулирования, которые принимают в настоящее время в разных странах, в том числе центральные банки, действуют. Инфляционные ожидания со стороны разных групп населения сейчас на максимуме. Все ждут дальнейшего роста инфляции. Но те монетарные стимулирования, которые применяются, сейчас действуют. Максим Чирков, доцент экономического факультета МГУ, политолог (Россия)

Что ждет мировую экономику в целом? Обещают рост. Глобальная перспектива - рубеж в 100 трлн долларов. Таким видит развитие событий английский аналитический центр. Во многом упор делается на Китай.

В Беларуси, исходя из экономических итогов 2020 года, никаких обвалов ждать не стоит.

Тому есть несколько причин:

Максим Чирков, доцент экономического факультета МГУ, политолог (Россия):

Более дешевая энергия дает конкурентное преимущество экономике Беларуси и белорусским компаниям. И мне кажется, что это конкурентное преимущество перекроет те негативные последствия, которые могут быть в белорусской экономике вследствие европейских санкций. Максим Чирков, доцент экономического факультета МГУ, политолог (Россия)

Новая Конституция в Беларуси

Одно из центральных событий - уже совсем скоро. В последний месяц зимы пройдет референдум по новой редакции Конституции. Документ чрезвычайной важности для каждого белоруса. Сохранить суверенитет, не отойти от социальных гарантий, развить экономический потенциал, не допустить разбалансировки власти. Но главное - открыто и честно обсудить и выбрать путь дальнейшего развития. Без тайн, заискиваний и негатива. Без двойных смыслов или формулировок. Всем вместе. Прозрачно. Не подчищая и не удаляя программные мысли, как это испуганно делали так называемые оппоненты власти.

Все-таки есть существенные изменения, в том числе в структурах власти и управления. Это очень серьезный момент в нынешнее время. Если кто-то думает, что мы все это с бухты-барахты примем и бросим, и там каша начнется, хаос - этого не будет. Примем решение после новой Конституции, отстроим механизмы и тогда пойдем на новый цикл электоральной кампании. Это говорит о том, что мы для нашего белорусского народа будем отстраивать новую систему управления нашим государством. Президент Беларуси Александр Лукашенко

Титанический труд, что называется, ушел в народ. Все желающие из комиссии и рабочей группы по доработке новой Конституции высказали свои идеи и предложения. Теперь проект изменений и дополненийвынесен на общественное обсуждение. С ним можно ознакомиться на разных ресурсах и, что совершенно нормально, при желании выслать свои замечания. Уже во второй половине февраля мы узнаем, насколько люди поддержат поправки в Основной закон.

Главная тенденция - это усиление народовластия. У нас появляется высший орган народовластия - Всебелорусское народное собрание. Мы очень много говорили о том, что ВНС - это приемник вечевых традиций, Всебелорусского съезда 1917 года, Народного собрания Западной Беларуси 1939 года - тех органов, которые выполнили очень важную миссию в исторической судьбе белорусского народа. И само ВНС и в 1996 году, и сейчас, в 2021-м, сыграло большую роль в разрешении острых, кризисных ситуаций. Поэтому его нужно было вносить в Конституцию. Но те полномочия, которыми Собрание обладает, это действительно возможность людям донести свою точку зрения, увидеть представительство своих интересов на самом высоком уровне. Вадим Гигин, председатель правления белорусского общества "Знание"

Новый виток торговой войны, нарастание напряжения между Востоком и Западом

Кстати, в контексте мировых предсказаний спокойный вектор Беларуси не может не радовать. Вот, скажем, знаменитый финансовый Нострадамус Saxo Bank уверяет: будет новый виток торговой войны, который обойдется американцам в рекордную инфляцию 15 %.





Тревожно и на политическом фронте, уверяют специалисты. То, что за прошедший год мир стал ближе к войне, ни у кого не вызывает сомнений. Гонка вооружений, увеличение оборонных расходов, бряцанье оружием у самых границ. Градус напряженности растет постоянно.







Повышение глобальной нестабильности кажется неизбежным. И отдельные аналитики уже называют 2022-й годом, полным опасностей. Испытанию подвергнутся многие важные достижения мира после Второй мировой войны, в том числе безопасность Европы и Азии.







И первые ростки того, что мировые лидеры обниматься в 2022 году будут едва ли - грядущая Олимпиада в Пекине. Пресс-секретарь Белого Дома Джейн Псаки заявила, что Вашингтон объявляет Играм дипломатический бойкот.

Причина бойкота - якобы беспокойство США из-за проблем уйгуров (народности, которая живет автономно на западе Китая). По мнению Вашингтона, Пекин их притесняет и использует рабский труд уйгуров на хлопковых плантациях. Доказательств американская сторона не предоставила, а компании продолжили закупать хлопок у Китая.

Позже американские дипломаты одумались: приедут, но бойкот все равно будет. Это как призрачная забастовка в Беларуси - цирк да и только.





Ситуация с Олимпиадой в Пекине является еще одним примером того, как распадается единый мир. Единого такого пространства - политического, экономического, культурного - на данный момент почти уже не существует. Мир поделился на блоки и действует в режиме предвоенного времени. И то, что американцы в итоге приняли решение поехать, все эти метания говорят о том, что они напрямую объявляют Китай своим врагом. Они видят в нем не просто конкурента, не просто страну, которая бросает им экономический вызов. Они видят в нем врага, с которым необходимо вести военные действия. Владимир Киреев, политолог (Россия)

Выборы в Конгресс США

Нелегким будет год и для Джо Байдена. Так, главный экономист Saxo Bank считает, что выборы в Конгресс в 2022 году станут "приостановкой демократии". Во всем виноваты призраки штурма Капитолия.

И демократы, и республиканцы попытаются всеми силами снизить явку избирателей, а затем и обернуть подсчет голосов в свою пользу. В результате итоги выборов снова будут поставлены под сомнения. Но на этот раз дело зайдет куда дальше: 3 января 2022 года Конгресс не сможет приступить к работе, а президент Джо Байден сохранит власть лишь благодаря особому указу. Нельзя исключать даже выступления конгрессменов против Верховного суда. Стин Якобсен, главный экономист Saxo Bank

Возникновение эффекта "сырьевых ножниц" в Украине

Как видите, прежде чем лезть в Беларусь или, скажем, к уйгурам, хорошо бы разобраться у себя. Посмотрим ближе. Что в Украине? Местные медиа глаголют о том, что с боем курантов в страну придут русские танки - звучит нелепо, и эту риторику там уже затерли до дыр. Но в хорошее для страны не верит даже украинский Институт будущего.

Открытие лекарства, замедляющего старение

Эксперты добавляют и щепотку оптимизма. Так, мировые институты сошлись на том, что именно в 2022 году могут открыть лекарство, замедляющее старение человека. Успехи в создании вакцин от коронавируса дадут толчок для развития всей медицины.





Коммерческие полеты в космос могут стать обыденностью

Финансисты же нашли новое черное золото для рынков - промышленные металлы. Но, кажется, одной земли уже мало. Второй в списке самых богатых людей в мире - Джефф Безос - уверен, что человечеству нужно активнее осваивать космос, дабы спасти Землю от перенаселения и экологической катастрофы. По его словам, первые шаги в этом направлении будут сделаны уже в следующем году.

Факт Основатель Amazonобещает, что уже в 2022 году коммерческие полеты в космос станут обыденностью. В июле 2021-го бизнесмен и сам слетал на высоту более 100 км.

По словам Джеффа Безоса, его компания Blue Origin уже продала билетов на 100 млн долларов. Однако пока цифра не очень большая, учитывая, что стоимость одного места в первых миссиях составляла 28 млн долларов. А это куда дороже расценок у конкурентов.