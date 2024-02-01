Чем сильнее союз Беларуси и России, тем громче голоса лжецов - к чему стремится Союзное государство

Белорусы и россияне - духовно близкие народы, никогда друг друга не предавали. У нас общая история и желания - жить в мире и развиваться, стремиться к истинной демократии и многополярной системе миропорядка, равной и неделимой безопасности. И чем сильнее наш союз, тем опаснее считают его наши оппоненты. Об этом рассказала Людмила Гладкая в рубрике "Площадка".

В конце января Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил трехдневную рабочую поездку в Россию. Что же писали об этом в новостях? Те, кто желает нам добра, порадовались. Позавидовали даже, мол, крепкий союз, надежный. Оппоненты же снова говорили о потере суверенитета.

В воскресенье - 28 января - мы с вами отдыхали, а президенты Беларуси и России работали. В том числе участвовали онлайн в мероприятии по вводу в опытную эксплуатацию нового комплекса в Антарктиде. Лидеры хвалили ученых, полярников - россиян и белорусов - и даже подумывали, а не махнуть ли и самим туда. Новый комплекс, кстати, станет площадкой для научных программ Союзного государства.

Говорили президенты об экономике, военно-промышленной сфере, сотрудничестве в импортозамещении, о единых рынках газа, нефти, нефтепродуктов, логистике перевозок белорусских экспортных грузов через российские порты. Говорили о союзном медиахолдинге, который нужен, но несколько другой, с учетом проб и ошибок. Главы государств также обсуждали планы союзной работы на ближайшие годы. Там тоже была речь об укреплении единого экономического пространства. В общем, все в интересах обеих стран - так было всегда.

Конечно, тем, кто не желает нам добра, кому не дают покоя ресурсы необъятной России и уют нашей маленькой страны, очень хотелось бы, чтобы всего этого не было - не было дружбы и надежного братского плеча.

А мы еще думаем: надо этот союз, не надо? А как американцы на это посмотрят? А как западные европейцы на это посмотрят? Заявляю со всей ответственностью, уважаемые друзья: Россия и ее народ были, есть и будут нашими стратегическими партнерами. Это наша принципиальная, неизменная позиция. Выступление Председателя Высшего совета Союза Беларуси и России, Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Госдуме 27 октября 1999 года

Оппоненты боятся силы наших союзных отношений, боятся перспектив. Потому и выдумывают небылицы, разрабатывают стратегии, воюют чужими руками на чужой территории. Все для того же - разделяй и властвуй. Не хватает в нашем союзе Украины, да. Может быть, когда-нибудь…

Сейчас это, к сожалению, полупустая окраина. Люди оттуда бегут. Кто не успел, тех пугают, сажают, убивают - на поле боя, в самолете или прямо в домах. Да и другие соседи ведут себя в политике, мягко говоря, как самоубийцы, не думая о своих народах.

В Беларуси как‑то ровно все. Несмотря на километры пакетов санкций, наша экономика не просто выстояла, а прилично прибавила. Союзная торговля товарами и услугами за год - почти 54 млрд долларов, исторический максимум. Появились новые направления, возможности, проекты. В стране принимаются важные политические решения. Уверенно, как и россияне, идем к электоральным кампаниям.





Мы одинаково (ну или схоже) смотрим на глобальные и региональные проблемы. Выступаем за настоящую демократию и многополярную, справедливую систему мироустройства, равную и неделимую безопасность. Ради этого, как сказал российский лидер, мы и будем работать вместе. Мы - это духовно близкие и никогда не предававшие друг друга народы.

Те, кто не хотят нам добра, мечтают, чтобы мы забыли все это. Чтобы мы не возмущались, когда рядом переписывают книги, сносят памятники, снова стоят с оружием у наших границ. Не надо, говорят, сопротивляться. Не надо было, мол, и тогда защищать блокадный Ленинград, Минск, Москву, Киев, не надо было освобождать Варшаву… Нам, говорят, несли хоть и гнилые, но яблоки из "райского сада".