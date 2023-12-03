Четко, искренне и с неудобной правдой. Расскажем, о чем говорил Лукашенко перед мировыми лидерами на климатическом саммите в Дубае

Планета перегревается! Это проблема, из-за которой под эгидой ООН ежегодно проходит Всемирный климатический саммит. В этот раз о погоде в глобальном смысле говорили в Арабских Эмиратах.

Стратегию действий по преодолению последствий большого потепления определили предметно еще в 2015 году, приняв знаменитое Парижское соглашение по климату. Беларусь тоже присоединилась. Но, к сожалению, в этом деле все продвигается со скрипом.

Не все так просто. Хотя, судя по выступлению белорусского Президента на глобальном форуме, выход точно есть. Александр Лукашенко отбросил витиеватые и дипломатичные формулировки и сказал миру как есть!

Подробности у Натальи Бреус.

Зеленый переход

В заснеженном Минске не так остро ощущаются климатические вопросы, но в Дубае при 30-градусной жаре это чувствуешь на себе. В эти дни здесь собрался весь мир. Ведь решать проблемы климатических изменений можно только сообща. Мир становится жарким и в прямом, и в переносном смысле. Растет не только градус по Цельсию, но и градус конфронтации. И на этом всемирном саммите все крутилось вокруг трех вещей: климат, деньги и большая политика.

Почти 200 стран и порядка 150 мировых лидеров. Кажется, ОАЭ не ожидали такого количества ВИП-персон, но организовать все на уровне им это не помешало, несмотря на критику (все-таки это крупнейший нефтедобытчик в мире). В рамках Конференции ООН по вопросам изменения климата делегаты государств встречаются ежегодно, но такому широкому представительству может позавидовать даже Генассамблея ООН. Запечатлеть исторический момент - традиция протокола. Президент Беларуси в жизни и на фото в авангарде.

Политический перформанс свалился откуда не ждали. В этот момент руководители Прибалтики и Польши решили изолировать себя от мира. Провели фотоссесию отдельно. В кулуарах журналисты шутили: может, просто настоящие лидеры заслонили тех, кто потерялся на задворках Европы?

Когда мир сотрясают войны, о климате легко позабыть. Противоречий, которые сегодня раздирают планету, полно: от энергетического кризиса в Европе и миграции до военных действий на Ближнем Востоке и в Украине. Консенсуса нет и на климатическом поле, а вот конфликт интересов имеется. Углеводородные страны считают, что без нефти и газа в чистое будущее не попасть, Запад - что без сокращения и постепенного отказа от ископаемого топлива климатические цели недостижимы. Только еще вопрос: вытянет ли все чистая зеленая энергетика? А страдают в итоге потом больше всех от природных катаклизмов развивающиеся государства. При недостатке финансовых ресурсов решать климатические задачи сложно. Выход есть, и об этом на саммите сказал именно белорусский Президент.

Все ораторы, особенно ораторы из ораторов, которые выступали здесь первыми, озаботились: а где взять деньги? Да бросьте вы. Сидящий здесь даже журналист вам скажет, где взять деньги. Чтобы ответить на этот вопрос, надо заглянуть в недавнюю историю. Пример. Чтобы уничтожить Ирак и Афганистан и привнести в эти страны "благо" для народов, истрачено, по оценкам, от полутора до двух триллионов долларов. А посчитайте, сколько денег ушло на то, чтобы защитить эти страны? А сколько людей погибло? Это в долларах не оценишь. Сегодня идет война в Украине. Это уже не полтора-два триллиона долларов. Это уже обойдется в пять триллионов долларов, если удастся договориться в ближайшее время о мире. Почему сегодня нет мира в этой части планеты? Потому что те ораторы, которые выступали в первых рядах, говорят и о мире, говорят о том, чтобы планета была чистой, озаботились о внуках, а в то же время развязали и ведут самую страшную войну на планете. А на Ближнем Востоке во сколько обойдется бойня? А если вспыхнет в Тихом океане? Это триллионы, триллионы долларов. Так давайте их направим на чистоту планеты. И не надо будет искать, как у нас говорят, "па завуголлі" эти деньги. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Может, и можно было не обострять, но прятать голову в песок при проблемах не в стиле Лукашенко. С высокой трибуны белорусский лидер высказал все, что думает о нехватке финансирования.





Мы здесь собрались для того, чтобы очередной раз высказать озабоченность. А те, кто здесь выступали в первых рядах, "озаботившиеся за внуков", они ведь ведут эти войны. А войны - это страшное загрязнение планеты. Давайте это остановим. Поэтому самое главное - нам надо научиться говорить меньше слов, а больше делать. Я понимаю: если мы примем какую-то декларацию или меморандум, как у нас всегда бывает, мы вряд ли чего-то добьемся. Как здесь говорили, опять же, в начале выступающие, 80 % грязи на планете это от 20 ведущих государств. Давайте в декларацию, господин председатель, запишем не озабоченность, а потребуем от них сократить хотя бы наполовину выбросы в атмосферу. Мы этого не сделаем. Так чего собрались? Вот они деньги, живые деньги. 10 триллионов долларов, которые мы можем, прекратив войны, направить на очищение нашей планеты. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

По реакции и без слов понятно - не в бровь, а в глаз! Решительный призыв Президента перенаправить ресурсы с финансирования военных конфликтов на решение глобальных задач по борьбе с изменениями климата отозвался и в мировой прессе.

С досадой на эту тему на форуме рассуждал президент Бразилии. На севере Амазонки одна из самых трагических засух, на юге - смертельные ураганы. А 2 триллиона долларов, которые должны были пойти на борьбу с голодом и изменением климата, в итоге пошли на войну.

Если все ведущие державы мира, главные игроки, которые заинтересованы в прекращении войны в Украине, будут думать как Бразилия, войны не будет. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Эти слова были адресованы журналистам, которые к Александру Григорьевичу подходили не единожды за этот день и с репортерским интересом, и с уважением за позицию. Кстати, по климату делаем даже больше, чем обязались. А обязались сократить к 2030 году выбросы парниковых газов не менее чем на 35%.

Мы оказываем бесценные экосистемные услуги нашему континенту, сохраняя уникальный источник кислорода - естественные болота и леса, легкие Европы. Развиваем зеленую и атомную энергетику, минимизируя риски изменения климата. Парадоксально, но в ответ получаем новые экономические санкции, барьеры в международной торговле, ограничение доступа к технологиям. Пора признать: зеленая повестка бессмысленна в условиях конфронтации. Она требует уважения суверенитета стран и безусловной справедливости! Нельзя давить политических оппонентов санкциями и в то же время требовать затратных для национальных экономик решений. Решений, от которых зависит чистота всей атмосферы, всех грунтовых вод и мирового океана. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Политика ограничений и санкций - это тупик, и чтобы найти выход, нужен диалог. Но кто ж расскажет, о чем говорили Сергей Алейник и Джон Керри?

Беларусь призывает всех, кто обязан, взять на себя бремя исторической ответственности, вносить посильный вклад в решение вопросов климатической безопасности, усилить поддержку развивающихся стран и государств с переходной экономикой, реально действовать, а не высказывать озабоченности.

Если международное сообщество и прежде всего коллективный Запад ожидают от России и Беларуси выполнения Парижского соглашения и в целом перехода на альтернативные (более экологичные) источники энергии, то они, безусловно, должны прекратить вставлять палки в колеса, развитию наших национальных экономик и интеграции внутри Союзного государства просто потому, что все эти современные экологические технологии требуют достаточно существенного вложения средств для сохранения климата на нашей планете хотя бы в том виде, в каком он существует на данный момент. Для того чтобы избежать еще более стремительных темпов глобального потепления, страны должны чем-то жертвовать. Это приносит проблемы для их экономики. Это создает дополнительную нагрузку на бюджеты, и если к этой нагрузке еще добавляется западное санкционное давление, прямо скажем, даже не давление -откровенный шантаж, недружественные меры, которые можно сравнить с военной агрессией, то это только осложняет ситуацию. Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений (Россия)

Климатологи делают мрачные прогнозы - 2023 год побьет рекорд и станет одним из самых жарких. Антонио Гутерриш скажет, кому по силам не допустить климатический хаос под впечатлением тающих ледников Антарктики и Непала.

Буквально несколько дней назад я стоял на тающих льдах Антарктики, я был окружен тающими ледниками Непала. Эти две точки далеки друг от друга в плане расстояния, однако они едины в кризисе. Полярный лед и ледники исчезают прямо перед нашими глазами, что приводит к катастрофам по всему миру: от солевых потоков и наводнений до поднятия уровня моря. Однако это один из симптомов той болезни, которая ставит наш климат на колени. Это болезнь, которую излечить можете только вы. Глобальные лидеры. Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН

Нефтедобыча, растущая в США, работа предприятий, выхлопы транспорта - все это дает выброс парниковых газов, из-за которых температура планеты увеличивается! В ответ - потопы и засухи, тайфуны и штормы, пожары и цунами.Гибнут тысячи людей.

"Другого дома у нас нет и не будет, - обратил внимание белорусский Президент. - Давайте действовать. Не начнем действовать - природа заставит нас жить по ее законам".

Негласный закон любого международного саммита гласит: рукопожатий должно быть по максимуму, ведь это редкая возможность сразу без формальностей обсудить с коллегами насущные вопросы. Вот, например, как с Вучичем на ногах - политика Сербии к нам неизменна.

Мы говорили о наших двусторонних отношениях. Очень надеюсь, что в следующем году мы сможем организовать визит Президента Беларуси в нашу страну. Александр Вучич, Президент Сербии

Видеть в большой компании знакомые лицавсегда приятно. После теплой встречи Александр Лукашенко успеет один на один переговорить с Ильхамом Алиевым. Всегда есть что обсудить с лидерами Кубы и Экваториальной Гвинеи. С первым - усиление экономической сферы, со вторым - готовящийся визит и намеченные планы. С Кенией, например, еще предстоит определиться с направлениями работы. Если глава такого государства, как Того или Ботсваны, для нас новые лица, то вот фигура Мнангавы, которого ждут в Минске с визитом, нам уже хорошо знакома.





Переговоры прошли и с премьером Монголии. На встрече с Президентом Коморских островов Азали Ассумани, который сейчас председательствует в Африканском союзе, договорились о взаимодействии.

"Вы знаете (я направил вам соответствующее письмо): мы крайне заинтересованы в сотрудничестве с Африканским союзом", - сказал Александр Лукашенко. Президент отметил, что Беларусь давно сотрудничает со странами Северной Африки, например, с Египтом. Развиваются отношения с южными государствами. "Мы были бы очень рады, если бы вы способствовали такому движению высокотехнологичной Беларуси в Африканский континент", - отметил Президент.

Беларусь настроена серьезно продвигаться на Африканском континенте - предлагает сотрудничество и равноправное партнерство без колониальных замашек. Этот переговорный марафон - хороший задел на будущее. Без месяцев подготовительной работы для диалога - вот так одним махом в глаз сказать - можем сотрудничать!

Александр Лукашенко на полях саммита также провел встречи с президентами Мозамбика, Руанды, Ботсваны. "Во время этих встреч обсуждались ключевые сферы, которые сегодня волнуют африканские страны. Это сельскохозяйственные технологии, образование, здравоохранение, технологическое развитие, информационные технологии. Причем обсуждали не только перспективы развития новых информационных технологий, но и, как выразился Президент, мы не должны забывать и про старые технологии, которыми мы располагаем и в которых сегодня остро нуждается Африка. Состоялся ряд встреч главы государства с лидерами нашего евразийского региона, с президентами Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. И очень широкая гамма встреч прошла с лидерами стран Африки", - рассказал Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси.



