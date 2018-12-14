Четвертое почетное консульство Беларуси открылось во Франции

Наше представительство отныне есть и в Биаррице - популярном курорте на западе страны. Накануне в мэрии города состоялась церемония инаугурации почетного вице-консульства Беларуси.

С Атлантического побережья репортаж Инны Пилевич. Мушкетер, охотник, бизнесмен. Француз Патрик Дурс теперь еще и почетный вице-консул Беларуси в Биаррице - городе на Атлантическом побережье. Он влюбился в нашу страну и вызвался стать ее помощником после захватывающей поездки в Беловежскую пущу.

Патрик Дурс за собственные средства арендовал помещение для вице-консульства. Оно располагается в историческом здании - бывшем отеле 1910 года постройки.

Вице-консульство готово участвовать в организации бизнес-форумов, презентаций, способствовать заключению соглашений о сотрудничестве, да и просто помогать нашим гражданам. Все-таки Биарриц - одно из самых известных и популярных мест отдыха. Логово серфингистов и бальнеологический курорт на побережье Бискайского залива.

Король пляжей и пляж королей - так в XIX веке окрестили Биарриц из-за того, что курорт привлекал европейских коронованных особ. Сегодня высокопоставленные лица здесь не только отдыхают. Это еще и политическая площадка: в следующем году на Атлантическом побережье пройдет саммит "Большой семерки". Через несколько дней сюда приедет Эммануэль Макрон. Французский президент встретится с представителями дипломатического корпуса, чтобы определить приоритеты внешней политики страны.



Инаугурация почетного вице-консульства Беларуси прошла в мэрии Биаррица. Посол Беларуси во Франции Павел Латушко вручил Патрику Дурсу флаг и герб нашей страны.



