Четыре региона Беларуси и России подписали в Гродно протоколы о намерениях сотрудничества

Однозначно это будут такие мягкие первые проекты в сфере образования, культуры, туризма. И мы, как эпицентр туристической сферы нашей области, представляем свой регион достаточно широко. У нас есть 17 туристических маршрутов. Поэтому мы готовы принять наших коллег.

Сергей Чарковский, председатель Новогрудского райисполкома