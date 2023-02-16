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Четыре региона Беларуси и России подписали в Гродно протоколы о намерениях сотрудничества

Беларусь активно развивает сотрудничество с регионами России. Накануне в Гродно подписали новые протоколы о намерениях.

Церемония состоялась во время рабочего визита делегации Калининградской области в рамках проекта "Россия - Беларусь: крепкое партнерство". Теперь Зеленоградский муниципальный округ и Зельвенский райисполком, а также Светлогорский городской округ и Новогрудский райисполком будут углубленно сотрудничать в сфере науки и образования, информационной и молодежной политики.

Однозначно это будут такие мягкие первые проекты в сфере образования, культуры, туризма. И мы, как эпицентр туристической сферы нашей области, представляем свой регион достаточно широко. У нас есть 17 туристических маршрутов. Поэтому мы готовы принять наших коллег.
Сергей Чарковский, председатель Новогрудского райисполкома

Гродненская и Калининградская области имеют давнюю историю взаимовыгодных отношений. Договор о сотрудничестве между регионами был подписан еще в 1996-м.

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