Число кандидатов в депутаты уменьшилось до 528

Число кандидатов в депутаты Палаты представителей уменьшилось 560 до 528. Об этом нашему каналу сообщили в Центризбиркоме.



Некоторым кандидатам избирательные комиссии отменили регистрацию. Основная причина - нарушения порядка ведения предвыборной агитации. Речь, как правило, идет о несоблюдении 47-й статьи Избирательного кодекса. Ею запрещена агитация или пропаганда расовой, национальной, религиозной розни, не должно быть призывов к свержению конституционного строя, оскорблений высших должностных лиц и других кандидатов в депутаты. Кроме того, некоторые претенденты на место в парламенте проводили пикеты, нарушая закон, на территории чужих округов. 25 человек сняли свою кандидатуру добровольно. Тем временем продолжается регистрация зарубежных наблюдателей. Аккредитацию получили более 450-ти представителей миссии СНГ. Проводить мониторинг за выборами также будет миссия ОБСЕ и наблюдатели от центризбиркомов других стран.



