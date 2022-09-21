3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Членство в ШОС открывает для Беларуси широкие возможности и перспективы на международной арене
Экспертное сообщество продолжает активно обсуждать итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.
Главы государств приняли ряд важнейших решений. И вот накануне в Пекине состоялась конференция, посвященная повестке и дискуссиям саммита.
Подробности у Антона Васюкевича. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде стал вердиктом однополярному миру. Встреча глав государств - членов, наблюдателей, партнеров четко продемонстрировала, в каком направлении будет развиваться международное сотрудничество и на каких принципах закладывается фундамент будущего.
Беларусь получила единогласную поддержку в получении статуса полноправного члена ШОС. В планах организации дальнейшее расширение и укрепление сотрудничества во всех сферах.
На саммите ШОС принято 44 документа
Основным итоговым документом стала Самаркандская декларация совета глав государств - членов ШОС. Принято рекордное количество соглашений, концепций и программ - всего 44 документа.
Самый важный для нас вопрос - начало процедуры приема в полноправные члены. Это открывает для Беларуси широкие возможности и перспективы на международной арене.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов