Членство в ШОС открывает для Беларуси широкие возможности и перспективы на международной арене

Экспертное сообщество продолжает активно обсуждать итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.



Главы государств приняли ряд важнейших решений. И вот накануне в Пекине состоялась конференция, посвященная повестке и дискуссиям саммита.



Подробности у Антона Васюкевича. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде стал вердиктом однополярному миру. Встреча глав государств - членов, наблюдателей, партнеров четко продемонстрировала, в каком направлении будет развиваться международное сотрудничество и на каких принципах закладывается фундамент будущего.



Беларусь получила единогласную поддержку в получении статуса полноправного члена ШОС. В планах организации дальнейшее расширение и укрепление сотрудничества во всех сферах.



