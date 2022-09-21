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Членство в ШОС открывает для Беларуси широкие возможности и перспективы на международной арене

Экспертное сообщество продолжает активно обсуждать итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Главы государств приняли ряд важнейших решений. И вот накануне в Пекине состоялась конференция, посвященная повестке и дискуссиям саммита.

Подробности у Антона Васюкевича. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде стал вердиктом однополярному миру. Встреча глав государств - членов, наблюдателей, партнеров четко продемонстрировала, в каком направлении будет развиваться международное сотрудничество и на каких принципах закладывается фундамент будущего.

Беларусь получила единогласную поддержку в получении статуса полноправного члена ШОС. В планах организации дальнейшее расширение и укрепление сотрудничества во всех сферах.

На саммите ШОС принято 44 документа

Основным итоговым документом стала Самаркандская декларация совета глав государств - членов ШОС. Принято рекордное количество соглашений, концепций и программ - всего 44 документа.

Самый важный для нас вопрос - начало процедуры приема в полноправные члены. Это открывает для Беларуси широкие возможности и перспективы на международной арене.

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