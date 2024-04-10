Члены Совета Республики одобрили внесение изменений в законы о предпринимательстве

10 апреля состоялось заключительное заседание 11-й сессии Совета Республики 7-го созыва. Cенаторы приняли 2 законопроекта. Один из них касается изменения законов предпринимательской деятельности. Он корректирует Гражданский, Уголовный, Налоговый, Жилищный и Бюджетный кодексы. Будет введен особый порядок (день в день) перехода ИП в коммерческую организацию с преемственностью по всем правам и обязательствам перед бюджетом и контрагентами.