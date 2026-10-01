Что будут обсуждать на заседании союзного Совмина в Минске

В Минске 1 октября пройдет заседание Совета Министров Союзного государства.

Минск и Москва обсудят текущие вопросы двустороннего взаимодействия: объединение союзных усилий в сфере промышленности и высоких технологий, рост товарооборота, а также обеспечение равных условий для граждан наших стран.

Повестка дня сформирована - 15 вопросов. Одна из ключевых тем - выполнение основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы и подготовка проекта документа на следующий период.

Также до конца года предстоит решить еще ряд задач в сфере аграрной политики, цифровой подписи.

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