ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Что будет с нефтью: добыча, цены, прогнозы и как делят рынок

Что будет с нефтью: добыча, цены, прогнозы и как делят рынок

Нефть сегодня - ключевой мировой ресурс. Но почему именно она? Кто решил измерять продажу углеводорода в баррелях? Насколько долог нефтяной век? И вся подноготная того, как кровь земли влияет на кошелек каждого из нас. О сложных вопросах просто и понятно - в "Понятной политике".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все