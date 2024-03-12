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Что обсудили в Минске на заседании Совмина Союзного государства
Решения, одобренные на январском заседании Высшего госсовета Союзного государства, стали ориентиром для дальнейшей работы в формате интеграционной "двойки". Логистика, гармонизация таможенных пошлин, совместные проекты, электронная цифровая подпись и признание въездных виз для граждан из третьих стран. Эти вопросы обсудили сегодня в Минске на заседании группы высокого уровня Совмина Союзного государства. Во главе угла - промышленная кооперация. Как отметил наш посол в России Дмитрий Крутой, белорусские производители получат доступ к финансовым инструментам поддержки в России. У нас есть соглашение о взаимном признании технологических операций. Уже завершается формирование правовой базы для единой промышленной политики. Фактически мы уравняем статус нашей продукции с российской и наоборот. Согласованы подходы и по сотрудничеству в критически важных отраслях: микроэлектронике, станкостроении. Там действуют отдельные межправсоглашения и дорожные карты.
Важный блок, который мы сегодня слушали, - это, конечно, промышленный блок, все кооперационные и интеграционные проекты в сфере импортозамещения. Это станкостроение, микроэлектроника, авиастроение. Президенты нас в этом плане постоянно подталкивают, чтобы мы занимались конкретным наполнением, больше предприятий вовлекали в эту работу, искали постоянно кооперационные связи, пересматривали инвестиционные бюджеты, чтобы в эти сферы найти дополнительные ресурсы.
Тональность, которая была обозначена на заседании Высшего госсовета 29 января этого года президентами наших стран, - открытость и искренность с учетом интересов друг друга поддерживать без исключения всеми министерствами и ведомствами. Еще раз скажу, это не значит, что нет практических споров или сверхпозиций. Это не значит, что каждая из сторон не имеет право предложить свое мнение или свою позицию, чтобы мы вышли на единый результат. Но это подтверждает, что у нас огромный ресурс доверительности, готовности к совместному решению сложнейших вопросов по укреплению конкурентоспособности национальной экономики Беларуси и России.
Важное направление - логистика. Мы почти вдвое в прошлом году нарастили перевозку грузов через транспортные коридоры России. И это не предел. Уже за первые два месяца рост почти на четверть к очень высокой базе последних двух лет. На реализацию новых совместных проектов направлена в том числе резолюция Высшего госсовета об активном участии белорусов в модернизации железнодорожной инфраструктуры до портов Санкт-Петербурга, Мурманска, активном использовании возможностей Восточного полигона железных дорог, Северного морского пути и значительной активизации работы по коридору Север - Юг.
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