Что обсудили в Минске на заседании Совмина Союзного государства

Тональность, которая была обозначена на заседании Высшего госсовета 29 января этого года президентами наших стран, - открытость и искренность с учетом интересов друг друга поддерживать без исключения всеми министерствами и ведомствами. Еще раз скажу, это не значит, что нет практических споров или сверхпозиций. Это не значит, что каждая из сторон не имеет право предложить свое мнение или свою позицию, чтобы мы вышли на единый результат. Но это подтверждает, что у нас огромный ресурс доверительности, готовности к совместному решению сложнейших вопросов по укреплению конкурентоспособности национальной экономики Беларуси и России.

Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства