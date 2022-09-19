Что принесет Беларуси вступление в ШОС, рассказал в интервью аналитик БИСИ Антон Дударенок

Новый центр управления миром - так говорят про Шанхайскую организацию сотрудничества. ШОС в этом году популярна как никогда. 3 миллиарда 400 миллионов человек - столько в сумме составляет население государств, входящих в организацию сейчас. Крупнейшие экономики мира - Китай, Индия, Иран, Россия, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан, Кыргызстан, Казахстан - уже являются участницами организации. Еще целый ряд партнеров. В этом году заявки подали Катар, Саудовская Аравия, Мальдивские острова и не только, что в очередной раз доказывает: в ШОС стремятся страны, не стесненные в средствах или возможностях, а придерживающиеся принципа "объединяться, чтобы развивать то, что есть, и изолироваться от санкций и идей однополярного западного мира". После саммита в Самарканде Беларусь меняет статус партнера на статус участницы ШОС. Что это стратегически принесет стране, объяснил кандидат исторических наук, аналитик БИСИ Антон Дударенок.

ШОС рассматривают как новый центр принятия решений

Шанхайская организация сотрудничества существенно расширяется, и Беларусь становится ее европейскими воротами. "Мы первая полностью европейская страна в ШОС. Кроме этого ШОС выходит на Ближний Восток, на Северную Африку через принятие как партнеров по диалогу, так и наблюдателей. С принятием Ирана открываются ближневосточные ворота, - объясниланалитик БИСИ. - Поэтому здесь можно говорить о том, что как минимум это евразийский уровень, а как максимум - это глобальный уровень принятия решений".

Говоря о масштабе ШОС, Антон Дударенок отметил, что это большая часть населения планеты, большая часть территории земного шара и порядка четверти мирового ВВП.

Как почувствуется сотрудничество Беларуси в ШОС на уровне страны

"Если исходить из тех решений, которые были приняты на саммите ШОС, это в первую очередь транспорт, энергетика, цифровизация, климат и зеленая экономика - все те направления, которые сейчас являются в принципе актуальными и прорывными", - ответил Антон Дударенок на вопрос о сферах сотрудничества.





Разговор на уровне партнеров

Отмечая влиятельных партнеров, аналитик БИСИ сказал, что Китай - один из формирующихся глобальных технологических центров, который в сфере экономики бросает вызов США, и уже в ближайшие годы этот паритет может сложиться не в пользу Вашингтона.

По словам эксперта, такая тенденция началась еще в начале пандемии, когда на уровне отдельных стран можно было говорить о каком-то кризисе доверия, о кризисе безопасности, когда многие государства начали задаваться вопросом, как дальше развиваться.

"Долларов на всех не хватает, а надо где-то их искать. В этом плане защитой для малых и средних государств, несмотря на то, сколько бы ни было у них денег, является как раз таки объединение в рамках альянсов, где действуют принципы партнерства, взаимной выгоды и взаимопонимания", - сказал эксперт, отмечая преимущества ШОС.

ШОС и милитаризация

С военной точки зрения ШОС сравнивают сейчас с Варшавским договором. "Когда государства имеют определенный уровень военной слаженности, подготовки и готовы отвечать на вызовы безопасности, - пояснил эксперт. - Но в целом ШОС - это не НАТО, не тот альянс, который будет заниматься милитаризацией. Он занимается обеспечением безопасности и борьбой с угрозами на основе сотрудничества стран друг с другом".

Суперстратегическое направление