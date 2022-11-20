Что же произошло в ООН - на прямой связи из Нью-Йорка постпред Беларуси Валентин Рыбаков

Генеральная Ассамблея голосованием приняла проект резолюции, предложенной целой группой западных государств. Беларусь голосовала против этого проекта. Причины того, почему мы голосовали против, абсолютно ясны. Они на поверхности. Мы не согласны с несколькими аспектами этого документа, в связи с чем мы голосовали против. Первое - сама процедура внесения этого документа. Не было никаких абсолютно консультаций, не было никаких обсуждений этого документа. Документ был просто внесен на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, и было предложено его принять. Собственно говоря, мы приложили достаточно серьезные усилия для того, чтобы перед принятием, перед голосованием по проекту резолюции состоялось обсуждение. Потому что даже обсуждение не хотели делать. Мы настояли на том, чтобы было обсуждение. Обсуждение было проведено, высказался целый ряд государств, как за, так и против соответствующего документа.Генеральная Ассамблея не является тем органом, который может принимать подобные решения юридического характера. Что касается реакции на наше выступление. Знаете, с учетом того, каким образом резолюция была принята,совершенно очевидно, что целый ряд государств находится под серьезным давлением со стороны Запада для того, чтобы голосовать тем или иным образом. Целый ряд государств, послов, представляющих государства, разговаривали потом с нами в кулуарах мероприятия, выражали полную поддержку. Но не все из них поддержали нашу позицию голосованием, некоторые голосовали за проект резолюции. Хотя понимают всю ущербность этого документа и, собственно, не реализуемость его.

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН