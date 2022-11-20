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Что же произошло в ООН - на прямой связи из Нью-Йорка постпред Беларуси Валентин Рыбаков
Западные гаранты Минских соглашений не желали мира на Украине - об этом заявил и постоянный представитель Беларуси в ООН. По словам Валентина Рыбакова, коллективный Запад никогда и не пытался убедить Украину выполнять договоренности. На это в организации закрывают глаза. Куда интереснее проходят другие инициативы. Неделю назад на Генассамблее Организации Объединенных Наций была принята резолюция о репарациях Украине. Беларусь проголосовала против.
Сейчас на прямой связи из Нью-Йорка постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков.
Генеральная Ассамблея голосованием приняла проект резолюции, предложенной целой группой западных государств. Беларусь голосовала против этого проекта. Причины того, почему мы голосовали против, абсолютно ясны. Они на поверхности. Мы не согласны с несколькими аспектами этого документа, в связи с чем мы голосовали против. Первое - сама процедура внесения этого документа. Не было никаких абсолютно консультаций, не было никаких обсуждений этого документа. Документ был просто внесен на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, и было предложено его принять. Собственно говоря, мы приложили достаточно серьезные усилия для того, чтобы перед принятием, перед голосованием по проекту резолюции состоялось обсуждение. Потому что даже обсуждение не хотели делать. Мы настояли на том, чтобы было обсуждение. Обсуждение было проведено, высказался целый ряд государств, как за, так и против соответствующего документа.Генеральная Ассамблея не является тем органом, который может принимать подобные решения юридического характера. Что касается реакции на наше выступление. Знаете, с учетом того, каким образом резолюция была принята,совершенно очевидно, что целый ряд государств находится под серьезным давлением со стороны Запада для того, чтобы голосовать тем или иным образом. Целый ряд государств, послов, представляющих государства, разговаривали потом с нами в кулуарах мероприятия, выражали полную поддержку. Но не все из них поддержали нашу позицию голосованием, некоторые голосовали за проект резолюции. Хотя понимают всю ущербность этого документа и, собственно, не реализуемость его.
То, что актуально уже на протяжении долгих месяцев! Односторонние санкции в отношении белорусских (и российских) промышленных и сельскохозяйственных секторов. Вы неоднократно пытались объяснить авторам санкций, что такое "санкционный бумеранг". Приходит ли, наконец, понимание с их стороны?
Одно из основных направлений нашей работы сейчас в Организации Объединенных Наций на всех уровнях, на различных мероприятиях, в различных комитетах и структурах организации - это попытка обратить внимание на ущербность санкционной политики, на то к каким последствиям эта политика незаконных санкций, незаконных экономических блокадможет привести. Мы не устаем утверждать, я в выступлениях всегда называю санкционный механизм экономическим террором, терроризмом. Это попытка экономического удушения целых стран, целых народов под различными предлогами, в том числе попытками обвинить ряд государств, в том числе и нас, в нарушении прав человека. Я на заседании Совета безопасности относительно недавно заявил о том, что экономические санкции, которые наложены, например, на белорусские калийные удобрения, приведут к неурожаям и к голоду в целых странах и даже в регионах. Нехватка удобрений в будущем приведет к гибели от недоедания или от голода десятков миллионов человек. Называется конкретная цифра до 40, до 50 млн человек дополнительно к естественным смертям. Это дает повод, я сделал это на заседании Совета безопасности, обвинить те государства, которые придумывают санкции и которые реализуют эти санкции,не просто в экономическом удушении, а в прямой гибели людей. Я назвал этих людей преступниками и серийными убийцами.
Вы, без преувеличения, находитесь на передовом дипломатическом рубеже. Мы же - со стороны следим за событиями в США, в частности, за нарастающим политическим противостоянием демократов и республиканцев. Там не так много времени остается до президентских выборов. Памятуя драматичное шоу на американских выборах 2020 года, какая битва, по Вашему мнению, развернется в 2024-м? Раскол заметен уже не только в обществе, он и в американской элите?
Мы, находясь в Нью-Йорке, и занимаясь работой, связанной с Организацией Объединенных Наций, разумеется, за этими процессами можем только следить как заинтересованные наблюдатели. То, что вы называете расколом в обществе, в американских элитах, на самом деле не сюрприз и не новое явление. Это связано с двухпартийной системой в Соединенных Штатах. Законодателем в Палате представителей работать, по-настоящему работать, заниматься выполнением своих предвыборных обещаний, фактически некогда. Потому что люди, попадая на 2 года в Палату представителей, сначала ведут борьбу за то, чтобы туда попасть, а затем 2 года занимаются тем, чтобы это место за собой сохранить. Дело в том, что и экономическая ситуация складывается достаточно сложно для Соединенных Штатов. Политическая война с учетом того, что республиканцы захватили контроль над нижней палатой… Посмотрим, что начнется буквально с самых первых чисел января 2023 года, когда новая Палата представителей начнет свою работу. Посмотрим. Я предполагаю, что будет очень-очень ожесточенная борьба между республиканцами и демократами в Палате представителей. Если демократам удастся сохранить контроль над сенатом, жизнь Байдена будет немножко облегчена, но не сильно, потому что все-таки основную роль в американской системе играет нижняя палата, Палата представителей.
И, возвращаясь к первому вопросу… К сожалению, все чаще звучат мнения о падении авторитета Организации Объединенных Наций как глобального института, призванного защищать интересы всего мирового сообщества. Насколько, на Ваш взгляд, справедливы обвинения ООН (Совбеза) в ангажированности?
Во-первых, Организация Объединенных Наций - это не какой-то мировой полицейский или мировой жандарм, который следит за порядком в мире в различных регионах. ООН - это государства-члены, это 193 страны, у каждой из которых свои национальные интересы, свои приоритеты и в двусторонних отношениях, и на международных площадках. Что касается Совбеза, здесь ситуация достаточно понятна,по причине тогочто постоянные члены Совета безопасности имеют право вето. И это хорошо, потому что это дает возможность сохранять какие-то остатки стабильности, остатки разумности в работе и Совета безопасности, и Организации Объединенных Наций, потому что это дает возможность не пропускать самые одиозные решения, которые могут быть вынесены на рассмотрение Совета безопасности.
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