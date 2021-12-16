Что такое демократия в понятии США - девять вопросов для Вашингтона

Девять вопросов для демократии США, на которые Вашингтон едва ли ответит: от хаотичного избирательного процесса до подавления стран и подрыва миропорядка, нарушения прав человека, и монополии на экспансию ценностей и свобод. Обо всем этом спросим прямо и без купюр в "Понятной политике".

На неделе США созвали саммит под громким названием "За демократию". Пригласили 110 стран, многих проигнорировали. И, по сути, открыто разделили планету на "своих" и "чужих", провоцируя раскол и конфронтацию и без того хрупкого мира. Впрочем, Вашингтону не привыкать.

В театральном действе участвовали только проверенные актеры (о списке участников расскажем ниже). Никаких оппонентов - только те, кто безоговорочно признает мировое лидерство великой Америки.





Массовка и список прислужников - здесь все понятно. За счет признания Вашингтона кому-то и капитализацию приятно повысить, и вес на геополитической арене немного поднять. Но ведь подтекст читается за километр. Если вы не в лагере "демократии", значит, вы авторитарный режим, и мы вступим в противостояние с вами. А почему вообще Вашингтон определяет, кто демократия, а кто нет?

Как нельзя кстати подоспел доклад китайского института финансов Чунъян. На его основе мы сегодня зададим 9 простых вопросов Белому дому о его демократии. А выводы каждый сделает для себя сам. Ответа ведь не дождемся.

Видеоверсию этого выпуска "Понятной политики" смотрите здесь

Сам факт проведения подобного саммита у многих вызвал вопросы, ведь США как никто за последний год эту самую демократию сотрясает:

Вспомним еще бомбежки Югославии, Ирака, Ливии и прочие кровавые авантюры.

Но в заявлении Белого дома касательно саммита - вся прелесть американской риторики. Там отмечено, что формирующиеся или устоявшиеся демократии сталкиваются с серьезными проблемами. Кроме этого Белый дом призвал к противодействию авторитарным лидерам, которые "тянут руки за пределы своих границ".

Просто удивительная формулировка для страны, которая сама является чемпионом по экспансии и подавлению неугодных ей режимов на разных континентах. Вашингтон привык, что он задает миру вопросы, а остальные как бы оправдываются. Правила игры нужно менять.

Вопрос 1: Это демократия для большинства или для меньшинства?

Исследовательский институт Чунъян написал, что "владычество меньшинства распространяется, как рак, власть служит капиталу". Впору согласиться, ведь народ в США едва ли может назвать себя хозяином положения. Офис президента меньше чем за год уничтожил рейтинг доверия. Но Байден собирается на второй срок. И с таким хаосом или чудесами избирательного процесса вполне может это себе позволить. Если не решит иначе та узкая прослойка, которая на самом деле управляет Америкой.

Согласно последним опросам, действия Джо Байдена на посту президента одобряют 18 % жителей США. За месяц этот показатель рухнул почти в два раза. Притом даже среди демократов только 60 % готовы поддержать политика.

Куда хуже дела у вице-президента Камалы Харрис. Первая женщина на подобной должности оказалась для американцев тотальным разочарованием. Не исключено, что и первый срок она до конца не досидит.



Рейтинг Джо Байдена падает. И, наверное, такого низкого рейтинга пока не было ни у какого президента на моей памяти, особенно после года правления. Да, внутренних проблем очень много, он [Джо Байден] как-то неумело пытается эти проблемы переложить на внешнюю политику, показать, что кругом одни враги. Но это получатся слабовато. Стив Самарин, политолог (США)

Вызывает удивление не только саммит. Особенно показателен список участников. Его тоже сформировали, видимо, по американским стандартам свободы, то есть сам Вашингтон и решил.

Проигнорировали Россию, Китай и Турцию. Среди европейских "друзей" не заметили Венгрию. Среди бывших советских республик обошли стороной Беларусь, Казахстан и еще несколько. А вот Прибалтика, разумеется, в полном составе. Ну и Грузия, Украина - куда же без них.





В общем, фейс-контроль прошли далеко не все, но массовка получилась богатая. И вновь Белый дом важно нахмурил брови: кто не с нами, тот против нас. Но у "Понятной политики" еще один подвопрос Вашингтону: что это за американская лига наций такая и почему США считают себя монополистом в определении и понимании демократии и диктуют другим странам, какой она должна быть? И это притом, что им самим впору поставить двойку за уважение прав и свобод.

Вопрос 2: Реализация системы сдержек и противовесов или приведение к злоупотреблению властью?

"Путь к власти вымощен лицемерием и жертвами", - культовая цитата из сериала "Карточный домик", где главный герой Фрэнсис Андервуд именно таким образом пришел в Овальный кабинет. Кстати, Белый дом очень не любит этот сериал. Видимо, его создатели точно попали в цель. В том же китайском докладе яркие цифры: 80 % опрошенных дипломатов уверены, что США поразила коррупция сразу в трех ветвях власти - судебной, исполнительной и законодательной, потому как Сенат одобряет все, за что заплатит бизнес.

Совмещение политики с экономикой в коррупционном смысле всегда присутствовало и в той же Америке. Но раньше все-таки имело очень приличные формы, было упаковано в институт лоббизма, например. Они даже могли иногда демонстрировать примеры, учить других, как надо правильно выстраивать политику, якобы отделенную от коррупционной схемы. Петр Своик, политолог (Казахстан)

Вопрос 3: Улучшение благосостояния или усугубление страдания людей?

Хаос в Афганистане, разруха в Ливии, Сирии, Ираке, проблемы Ирана, Туниса и многих других стран. Разве это улучшение благосостояния людей?

Более того, даже жители Соединенных Штатов от политики гегемонии чувствуют изменения не в лучшую сторону.

Специалисты в докладе отмечают, что на конец 2020 года более 50 млн американцев страдалиот недоедания, 220 тыс. человек жили на улице. Состояние 1 % богатейших американцев составило 43 трлн долларов, что в 14 разбольше, чем у половины беднейших слоев населения страны. Конгрессмены зачастую либо сами входят в этот один процент, либо обслуживают интересы этих семей. Про людей никто не думает - только про свои карманы.

Вопрос 4: Защита свободы или нанесение вреда свободе?

Что касается защиты свободы, перед глазами та самая Украина. Нужно купить вакцину - на ковер в американское посольство. Снять прокурора по звонку Вашингтона - тоже нельзя отказать. В погоне за призрачной демократией страна уже фактически параноик, которому везде мерещится Кремль. Слухи о якобы войне подогревает и Байден. Зачем? США хотят защитить "страну-партнера"? Скорее, придумать призрачную угрозу, а затем самим же решить эту проблему ради спасения рейтинга. Отлаженный механизм.





Вопрос 5: Защита прав человека или нанесение вреда свободе?

Американскому обществу до сплоченности - как Байдену подняться по трапу самолета: двигаться сложно и могут быть травмы. Ежегодно в США в результате перестрелок гибнут 38 тыс. человек. Каждый пятый - подросток или вовсе ребенок. На США приходится всего 4 % населения планеты, но при этом более трети мировых самоубийств с применением огнестрельного оружия. За год количество преступлений на почве ненависти к азиатам увеличилось на 150 %. Про количество погибших от коронавируса вслух и говорить страшно. Про BLM тоже напоминать не будем.

Сейчас просто ищут, кто виноват: китайцы, а, соответственно, и все азиаты, русские, разумеется, и так далее. Кроме того, очень много внутренних так называемых врагов - тех, кто поддерживает бывшего президента Трампа и его достаточно взвешенную, рациональную политику, рыночную экономику. Тем, кто не очень во всем этом разбирается, хорошо промыли мозги, и они сейчас во всем ищут врагов. Стив Самарин, политолог (США)

Вопрос 6: Содействовать сплоченности или вызвать разделение?

Это информация вовсе не для того, чтобы сказать, что США очень плохие. Просто, Америка - это не Эдем на Земле. Этот образ годами формировали американские пропагандисты через массовую культуру. Нет, это просто большая и влиятельная страна со своими скелетами в шкафу и грехами, которые от гостей старательно прячут. Но там же есть полка с колкими и циничными инструментами. На саммит "За демократию", например, пригласили остров Тайвань. Большего разделения мира сделать они не могли.

Китай считает остров Тайвань своей территорией. Несмотря на многие споры, это сугубо внутренние дела КНР и Тайваня. США, приглашая на саммит, по сути, только часть государства, развязывают очередной конфликт, на этот раз под самым боком у Китая.

То есть на международном уровне Вашингтон пытается разжечь очередную "мирную" революцию. При этом в Южно-Китайское море нет-нет да и зайдет американский эсминец или авианосец. До этого качали Гонконг - еще одну китайскую территорию. Тоже революцией. С зонтиками…





Вопрос 7: Воплощать мечты или приносить кошмары?

Еще недавно словосочетание "американская мечта" было ориентиром. Мол, человек без ничего стал миллионером. Сегодня люди пишут некрологи этой самой мечте. По данным института Чунъян, 56 % американцев уверены, что журналисты вводят людей в заблуждение. А 85 % жителей "дома храбрецов" твердо заявили о необходимости основательных реформ в стране. То есть США изнутри все более явно раздираются противоречиями, проблемами и хроническими "болячками".

В Америке сейчас просто нет такого политика, за которым пошла бы вся нация. Потому что нации нет. Нация, как выясняется, тоже очень сильно поделилась внутри себя. И дай бог, чтобы это не дошло до откровенных разборок на улице, когда такая вероятность только повышается. Петр Своик, политолог (Казахстан)

Однако и для других государств США остаются бугименом, то есть устрашающим персонажем. Виной тому предельно воинствующая риторика, которая во многом строится на противостоянии внутри самой страны. Две политические партии - республиканцы и демократы - сражаются друг с другом столетиями, а в итоге трясет весь мир. Например "красные слоны" (республиканцы) теряли к 2004 году всю власть. Так случился Ирак…

Бараку Обаме - демократу - нужно было выигрывать выборы 2012 года. Началась кампания в Сирии. Зато внутри страны партии 25 лет не могут договориться о строительстве высокоскоростной железной дороги. Откаты и деньги хотят увидеть и те, и другие. То же касается и глобальной политики. Суть менталитета США по отношению к демократиям мира проста и понятна.





Вопрос 8: Принесение другим странам развития и процветания или бедствия и потрясения?

Процветание другим странам?



Гибель людей, в принципе, не должна становиться объектом политических спекуляций, инструментом информационной войны. Американская ложь о погибших в Сирии вдвойне омерзительна, ведь именно США разработали и попытались реализовать проект смены неугодных лидеров ряда ближневосточных и африканских "стран-изгоев" - методом подготовки террористов "умеренной оппозиции" и разжигания гражданских войн. Под лозунгом демократии США уже десятки лет грубо вмешиваютсяв дела других стран, вводят экономические санкции, развязывают кровопролитные войны, принося непоправимый ущерб и отдельным государствам, и серьезные бедствия всему международному сообществу. ⇒ 241 тыс. афганцев убили с 2002 года.

⇒ Несколько сотен тысяч иракцев погибли с 2003 года.

⇒ В Йемене более 20 млн человек (а это 70 % населения) нуждаются в гуманитарной помощи.



Вот что по этому поводу пишет агентство"РИА Новости"

США - настоящий конвейер по производству бегущих людей: 37 млн беженцев по всему миру. Только из Сирии с 2012 года их число выросло в 10 раз. Те, кто сейчас находится в ТЛЦ "Брузги"- это люди, которые были вынуждены оставить свои дома после "подарков" от дяди Сэма.

Вопрос 9: Поддержание мирного развития во всем мире или разрушение международного порядка?

Если кто-то забыл, мы напомним:

с 1880 года США провели 392 военные кампании;

по данным института Чунъян, 92 % времени своего существования Вашингтон находился в состоянии войны;

США содержат 750 зарубежных баз в 80 странах мира;

бюджет на армию - 700 млрд долларов в год (это 40 % от всех мировых военных расходов).

Как вам такие "мирные" цифры?



Большая часть населения США уверена что "раньше демократия была очень хорошей, а сейчас никуда не годится".Если снова обратиться к докладу китайского института, то в Америке есть"Власть денег","Власть СМИ","Власть армии","Власть оружия".Но никакой "Власти народа" нет и в помине…