ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Светлана Чупшева: Одно из направлений АСИ - развитие молодежи

Светлана Чупшева: Одно из направлений АСИ - развитие молодежи

Что такое Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и чем оно может быть полезно Беларуси? Об этом в "Актуальном интервью" рассказала генеральный директор агентстваСветлана Чупшева.

Одно из направлений АСИ - развитие молодежи. Механизмы разные: конкурсы, целевые отборы, форумы. Главное - дать возможность молодежи что-то предложить и сделать из этого проект.

Ты получил обратную связь, что нужно тебе доработать, чтобы это получилось. Причем форум открытый. Он не только для граждан Российской Федерации, белорусы тоже могут в нем участвовать: предлагать свои решения и инициативы, а также выступать экспертами. В прошлом году было предложено порядка 34 тыс. идей проектов. Из них тысячу поддержали и помогли реализовать.
Светлана Чупшева

Может ли в скором времени открыться филиал АСИ в Беларуси?

АСИ предлагает платформы, которые не перетягивают ресурсы в Россию, а дают возможности для сотрудничества.

У нас есть мысли, и мы бы хотели предложить открыть здесь точку кипения, такой коворкинг, где молодежь, студенты, школьники, предприниматели, стартаперы, ученые, эксперты могли бы вместе с нашими экспертами проектировать и предлагать решения в абсолютно разных вопросах.
Светлана Чупшева

Полную версию интервью с главой АСИ смотрите здесь.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все