Светлана Чупшева: Одно из направлений АСИ - развитие молодежи

Ты получил обратную связь, что нужно тебе доработать, чтобы это получилось. Причем форум открытый. Он не только для граждан Российской Федерации, белорусы тоже могут в нем участвовать: предлагать свои решения и инициативы, а также выступать экспертами. В прошлом году было предложено порядка 34 тыс. идей проектов. Из них тысячу поддержали и помогли реализовать.

Светлана Чупшева

