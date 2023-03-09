Чжан Мин: Вклад Беларуси в развитие ШОС признан всеми странами-членами, и они его очень ценят

Вклад, который за многие годы белорусская сторона внесла в развитие Шанхайской организации сотрудничества, признан всеми членами ШОС, и они его очень ценят. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ШОС Чжан Мин после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет БелТА.



"Вклад, который на протяжении многих лет белорусская сторона внесла в организацию, признан всеми государствами-членами, и они его очень ценят", - подчеркнул генеральный секретарь.



"Белорусская сторона уделяет большое внимание присоединению к ШОС (в качестве полноправного члена организации. - Прим. БелТА) и завершению этой процедуры", - продолжил он. В июне прошлого года после официального обращения белорусской стороны о присоединении к ШОС все члены организации при координирующей роли секретариата начали работу и за 2,5 месяца справились - на саммите в сентябре 2022 года в Самарканде было принято решение о начале процедуры присоединения. "Это было беспрецедентно по скорости принятия решения, - обратил внимание Чжан Мин. - Это говорит о взаимном доверии между государствами - членами ШОС и о том, что все они очень ценят, что белорусская сторона разделяет ценности и принципы ШОС и на протяжении многих лет в качестве наблюдателя играла очень важную роль в сотрудничестве с ШОС".