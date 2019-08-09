Дальнейшее развитие евразийской интеграции обсуждали в Кыргызстане

Связующее звено - общие интересы и дальнейшее развитие евразийской интеграции - сегодня обсуждали в Кыргызстане. Переговорный день отметился несколькими белорусскими инициативами. Помимо участия в межправсовете, Сергей Румас провел двусторонние встречи. Межправительственный совет собирается несколько раз в год. На повестке - самые важные вопросы укрепления интеграции, в обсуждении которых заинтересованы все партнеры по Евразийскому союзу. Высокий уровень участников не раз способствовал консенсусу в спорных вопросах партнеров. И нынешняя встреча не стала исключением. За переговорами следила и наша съемочная группа. Итоги встреч - в репортаже Ольги Анищенко.







Эта курортная зона Кыргызстана - а самое большое озеро страны Иссык-Куль отсюда в пешей доступности - сегодня стала важной политической площадкой. Небольшой городок Чолпон-Ата, который на первый взгляд заточен разве что на туристов, но никак не на деловую повестку, похоже, сделал исключение. Евразийский межправительственный совет сегодня здесь в полном составе.



В графике премьеров это уже третья встреча в этом году по линии евразийского сотрудничества. С момента минувшей союз даже успел отметить свое пятилетие. Партнеры согласились: крепнет взаимная торговля (плюс 10 % лишь за прошлый год), растет интерес к экономическому блоку извне у других потенциальных участников. Главное - показать пример действительно равных условий для всех. И всякий раз обсуждение деталей повестки проходит на общем фоне необходимости равноправной интеграции на пространстве "пятерки".



Запрос на единый рынок без барьеров и протекций сегодня вновь подтвердят все партнеры по интеграционному блоку. Только так можно говорить о дальнейших перспективах союза. Безбарьерная среда - задача и для Евразийской экономической комиссии. В самых спорных позициях ЕЭК могла бы поставить точку. Расширить полномочия этого наднационального органа - одно из предложений страны-хозяйки. И на премьерском уровне, очевидно, еще вернутся к этому обсуждению.







Страны учатся принимать национальные решения с оглядкой на евразийские обязательства. Позитив отметит белорусский премьер. Но реальный сектор по-прежнему вторит: слишком много нюансов в работе на рынках союза. Проблематичен доступ к госзакупкам, стоит учитывать специфику субсидий в каждой из стран-участниц, а еще транзит, таможня. Да и в целом единая промышленная и аграрная политика лишь на бумаге. А без нее новые проекты в ЕАЭС высокого уровня пока невозможны. Системного подхода просит и работа по созданию единых рынков. Тема для Беларуси особо чувствительная.



Решение, которое уже сегодня нашло поддержку всех стран-участниц, - совместные прогнозы развития АПК и балансы спроса и предложения на продовольствие. Ясность внесли на нынешний и будущий годы. Как подчеркнул профильный министр ЕЭК, впервые такие решения проработали детально и, более того, согласовали оперативно. А инструмент важный: он обеспечит продовольственную безопасность внутри союза и до максимума сократит поставки извне. Посыл для каждой из участниц «пятерки»: внутренняя торговля приоритетнее внешней.



Пока общую картину портит высокий импорт. Сальдо минус 9 миллиардов, но уже в будущем году единые балансы позволят сбавить обороты практически вдвое. А в целом рост экономик союза в плюсе: ВВП прибавил 2,5 %. Глава российского правительства отметит и позитив в отмене административных барьеров. Половину уже убрали. На едином рынке их было около 60.



То, что касается взаимных отношений, Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудят в двустороннем формате. Межправсовет - возможность поговорить о насущном глаза в глаза.



Тема, без которой не обходились все последние заседания на уровне глав правительств, - распределение сумм ввозных таможенных пошлин в рамках ЕАЭС. Проблема существует не один год, она обострилась с вхождением в альянс Кыргызстана и Армении. И это повлекло еще более заметный перекос в распределении средств в бюджеты союзников. Аргумент Беларуси: страна недополучила в казну больше, чем снижение составило в целом для всего ЕАЭС. Сальдо взаиморасчетов лишь за прошлый год ушло в минус на 80 миллионов долларов. Как сегодня отметил белорусский вице-премьер, еще есть время, чтобы договориться о новых подходах. Они должны заработать с начала 2020 года.



Ускориться поручено и в решении проблем доступа продовольствия на рынки союзников в части ветеринарного и фитосанитарного контроля. Это напрямую затрагивает интересы Беларуси как ведущего поставщика молока и мяса. Контролирующие органы должны опираться на единые подходы в доступе товаров на рынки "пятерки"- такова позиция Беларуси. Ожидается, что изменения в техрегламенты подготовят к очередной встрече премьеров. Сегодня решили, что она пройдет осенью в российской столице.



