"Дальше будет легче" - Лукашенко о белорусско-российских переговорах и принятых решениях

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин отмечают результативность состоявшихся в Минске переговоров стран в расширенном составе с участием представителей правительств. Об этом они заявили на встрече в узком составе, сообщает БелТА.

"Только что по ходу мы подвели итог нашей работы в широком составе и обнаружили, что мы немножко отошли от правительственных вопросов. Но возместили наш долг и обсудили весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений. Социально-экономических вопросов. Не потому, что на злобу дня, но я искренне благодарю вас за то, что вы нашли время, - сказал Президент Беларуси. - Вечер уже. Зато все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию".

В свою очередь Владимир Путин отметил, что люди будут оценивать выработанные в ходе переговоров решения по результатам совместной работы. "Но в целом, если посмотреть, что в прошлом году уже на 30% рост товарооборота - это конкретные вещи. Это рабочие места, заработные платы для людей. И в этом году мы можем выйти на $40 млрд - это большой, серьезный объем", - сказал Президент России.