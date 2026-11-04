Дан старт подготовке текста Евразийской хартии многообразия и многополярности, заявил Лавров

Российская сторона подтвердила продолжение работы над проектом Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

Напомним, эта минская инициатива направлена на формирование новой архитектуры безопасности и сотрудничества на континенте. В сентябре 2026 года на Генассамблее ООН Беларусь официально запустила переговорный процесс.

На IV Международной конференции по евразийской безопасности в Минске глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предстоит долгая работа по документу, так как хартию планируется принять исключительно на основе общего консенсуса.

"Вместе с белорусскими коллегами и другими единомышленниками, которые присутствуют здесь: Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Мьянмой, и нашими друзьями из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива - дали старт подготовке текста хартии. Создана рабочая группа. Планируется ее первое заседание до конца этого года. Всех призываем подключиться к этой разработке", - отметил министр иностранных дел России.

Лавров заявил, что у большинства государств сформировался запрос на новую модель мироустройства, основанную на равноправии стран и обеспечении безопасности всех народов.