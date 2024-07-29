"Даст фору многим другим государствам". Рыженков рассказал о визите в КНДР

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков недавно совершил визит в КНДР, и решил поделился с журналистами своими впечатлениями от посещения этой страны, сообщает БЕЛТА.



"Страна очень интересная. И конкретный пример, как работают фейки, которые навязываются через какие-то информационные ресурсы международному сообществу, - подчеркнул министр. - Трудолюбивая, аккуратная, развивающаяся страна. Это все видно. Стройка идет по всем тем городам, которые мы пролетали или проезжали. Пхеньян - очень чистый, хороший, аккуратный город. Только что нет огромных особняков таких за кольцевой, как у нас бывает. Но в целом с точки зрения страны для жизни, выглядит вполне прилично. И даст фору многим другим государствам в Азии, Африке, Латинской Америке. А по чистоте и ухоженности, благоустройству, так я скажу, что Европа отдыхает на самом деле".



Максим Рыженков уверен в наличии взаимного интереса с точки зрения торговли. Например, он видит перспективы для поставки в КНДР белорусской фармацевтической продукции. "Для меня был большой сюрприз, зайдя в аптеку, обнаружить лекарство польского происхождения. При том, насколько Польша ведет свою политику в отношении этого государства", - заметил он.



Северокорейской стороне передана информация по определенной товарной номенклатуре с акцентом именно на то, что необходимо КНДР.



Обсуждены также вопросы поставок продовольствия. Речь прежде всего о сухом молоке, мясе. Есть большой интерес и к детскому питанию.



Еще одно перспективное направление - сотрудничество в образовании. "Договорились с точки зрения здравоохранения, подготовки медиков. Приятно меня удивили образовательные программы, которые направлены на обучение детей дошкольного и начального школьного возраста. Сходу договорились, что приедут наши специалисты и посмотрят, как работают с этой категорией. Ребята уже в этом возрасте занимаются несколькими языками, логически, творчески мыслят, что дай бог так каждому взрослому человеку", - поделился впечатлениями министр.



В образовательной сфере также договорились о сотрудничестве на уровне университетов двух стран. С белорусской стороны - это педуниверситет, БГУ и медицинский.



"Есть много направлений совместной деятельности гуманитарного, культурного, спортивного характера. В ближайшее время наши специалисты еще обменяются рядом визитов, чтобы более предметно посмотреть на те двусторонние направления, которые мы могли бы дальше развивать", - рассказал Максим Рыженков.



Говоря в целом о перспективах развития сотрудничества с КНДР, Максим Рыженков подчеркнул, что это выгодно, интересно и продуктивно для белорусской стороны. "Естественно, понимаем, что с той стороны надежный и очень уверенный партнер, который нас не кинет в угоду каким-то заокеанским интересам", - сказал глава МИД.



При этом Беларусь также готова рассмотреть варианты участия в трехсторонних инициативах, реализуя те или иные проекты не только непосредственно с КНДР, но и во взаимодействии с Россией или Китаем. Ведь у этих стран на протяжении ряда десятилетий накоплен багаж отношений с КНДР, чем можно было бы воспользоваться в общих интересах.



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