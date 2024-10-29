Претендентам на выдвижение кандидатами в Президенты нужно будет подать декларацию о доходах и имуществе.
Это одно из обязательных требований, которое предусмотрено законодательством для регистрации кандидатом в Президенты, кроме сбора необходимого количества подписей граждан. Об этом, отвечая на вопрос БЕЛТА, рассказал журналистам председатель ЦИК Игорь Карпенко.
"Закон предъявляет требование, что необходимо подать декларацию о доходах и имуществе. Декларация будет подаваться за 2023 год. Это тоже принципиально", - сказал глава ЦИК.
Он пояснил, что выборы будут проводиться в январе 2025 года, а потому данные по декларированию за 2024 год еще не будут готовы и налоговые органы не смогут проверить эту информацию. "Поэтому ЦИК принял решение, что декларация будет подаваться за 2023 год", - заявил Игорь Карпенко.