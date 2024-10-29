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Претендентам на выдвижение кандидатами в Президенты нужно будет подать декларацию о доходах и имуществе.

Это одно из обязательных требований, которое предусмотрено законодательством для регистрации кандидатом в Президенты, кроме сбора необходимого количества подписей граждан. Об этом, отвечая на вопрос БЕЛТА, рассказал журналистам председатель ЦИК Игорь Карпенко.

"Закон предъявляет требование, что необходимо подать декларацию о доходах и имуществе. Декларация будет подаваться за 2023 год. Это тоже принципиально", - сказал глава ЦИК.