Делегации политических деятелей Украины ознакомились с работой деревообрабатывающего предприятия "Витебскдрев"

Можно каждым предприятием гордиться, но если таких агрогородков только в Витебской области 131, то это говорит о том, что система агропромышленного комплекса имеет ведущее значение в стране. Здесь не надо комментировать, здесь надо вдуматься и искать возможность повторения этого.

Александр Мороз, экс-председатель Верховной рады Украины