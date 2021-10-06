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Делегации политических деятелей Украины ознакомились с работой деревообрабатывающего предприятия "Витебскдрев"

Продолжается визит делегации политических деятелей Украины в Беларусь. Гости побывали в Витебской области - ознакомились с работой деревообрабатывающего предприятия "Витебскдрев". Производимая продукция поставляется в десятки стран мира, в том числе в Украину. Побывали и в белорусской деревне будущего - агрогородке Мазолово. Развитая инфраструктура и высокотехнологичное АПК-производство поразили гостей.

Можно каждым предприятием гордиться, но если таких агрогородков только в Витебской области 131, то это говорит о том, что система агропромышленного комплекса имеет ведущее значение в стране. Здесь не надо комментировать, здесь надо вдуматься и искать возможность повторения этого.
Александр Мороз, экс-председатель Верховной рады Украины

Сегодня представители Украины посетят Центральный регион, оценят инфраструктуру "Чижовка-Арены", посетят Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию, а затем направятся в агрокомбинат "Ждановичи".

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