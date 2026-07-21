Делегация Арабского парламента посетила БИСИ

Продолжается визит делегации Арабского парламента в Беларусь.

21 июля для гостей подготовлена насыщенная программа. Они уже успели посетить Белорусский институт стратегических исследований. Гости предметно ознакомились с деятельностью белорусской "фабрики мысли" в области использования искусственного интеллекта и цифровых медиаизмерителей.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Сегодня очень важно влияние фабрик мысли на анализ и информационное сопровождение государственной политики. Об этом мы договорились в БИСИ. Будут установлены дополнительные прямые связи между аналитическими центрами арабских стран и Республики Беларусь. Предстоит значительная встреча в Белорусской торгово-промышленной палате и посещение Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента. Коллеги из арабского мира очень рассчитывают на углубление наших связей и сотрудничества в сфере здравоохранения".

БИСИ всесторонне сотрудничает с аналитическими центрами Лиги арабских государств. На встрече прозвучали предложения, которые позволят расширить географию сотрудничества, а также наладить подготовку совместных проектов в регионах.