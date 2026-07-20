Делегация Арабского парламента посетила Палату представителей Беларуси

Делегация Арабского парламента посетила Палату представителей. Стороны активно начали вести диалог с мая 2025 года. При этом регулярно поддерживают друг друга на международных площадках.

Минск и его партнеры последовательно выступают за равноправный диалог, сохранение стабильности и отстаивание принципов многополярного мира на пространстве ООН, СНГ, ШОС и БРИКС.

"У нас очень много тем для сотрудничества. Прежде всего это касается миролюбивой политики Беларуси. На встрече у главы государства мы говорили о секторе Газа. Хочу отметить, что мы всегда последовательно выступали за прекращение этого ужасного конфликта, неоднократно делали заявления, осуждающие все, что происходит в секторе Газа", - отметила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

Национальное собрание Беларуси и Арабский парламент подписали Меморандум о взаимопонимании. Он станет межпарламентским мостом, который в будущем будет связывать Беларусь с арабским миром в торгово-экономической сфере, в образовании и медицине.