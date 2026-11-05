Делегация Лаоса прибыла в Беларусь с официальным визитом

Минск укрепляет сотрудничество со странами Азии. С официальным визитом в Беларусь прибыл заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаван Фомвихан.

Насыщенная программа высокого гостя стартовала с церемонии возложения цветов на площади Победы. После - встреча с министром иностранных дел Беларуси "тет-а-тет". Уже проходят переговоры в расширенном формате.

Также запланированы встречи министра иностранных дел Лаоса с руководством белорусского парламента и Совета Министров.

Дипломатические отношения между Беларусью и Лаосской Народно-Демократической Республикой установлены более 30 лет назад. Политическое взаимодействие между странами, основанное на традиционных отношениях дружбы, доверия и взаимопомощи, активно развивается.