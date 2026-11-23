Делегация Омской области во главе с губернатором Виталием Хоценко прибыла с рабочим визитом в Минск.

Переговоры запланированы на различных уровнях. Ключевой пункт программы - заседание профильной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, итогом, как ожидается, станет подписание двухлетнего плана совместных мероприятий. Российские партнеры также намерены посетить ряд крупных промышленных предприятий.

В экономике стороны ориентируются на развитие производственной кооперации. Чтобы ускорить запуск совместных проектов, Омская область предлагает проработать механизм льготного финансирования. Беларусь входит в число основных торговых партнеров Омской области, но резервы для роста остаются. Усиливать деловые связи готов и бизнес. 24 ноября представители деловых кругов соберутся на совместный бизнес-форум.

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