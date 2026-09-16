Делегация Совета Республики находится с визитом в Китае

Краткий пересказ от ИИ

Сохранение суверенитета и партнерство с надежными союзниками - последовательный курс Беларуси на внешнем контуре. В эти дни делегация Совета Республики принимает участие в мероприятиях по линии Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Наньчан.

17 сентября там откроется форум ШОС по традиционной медицине. 16 сентября акцент на белорусско-китайском сотрудничестве.

Многосторонние тематические площадки - хороший повод сверить часы на двустороннем треке. Общность подходов и взглядов железных братьев на глобальные вызовы не нуждается в представлении. А экономический диалог подкреплен весомым политическом фундаментом всепогодной дружбы.

Беларусь и Китай сверяют часы на двустороннем треке

В Наньчане актуальную повестку обсудили заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Игорь Брилевич и вице-спикер Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР Шэнь Юэюэ.

Шэнь Юэюэ, зампредседателя Всекитайского комитета народного политического консультативного совета Китая:

"В следующем году исполняется 35 лет с момента установления дипотношений между странами. Китай готов с белорусскими партнерами руководствоваться договоренностями наших лидеров и продвигать дружбу и взаимовыгодное сотрудничество, чтобы двусторонние отношения достигли больших успехов".

Минск и Пекин обсуждают широкий спектр тем

Отмечена важность человеческих контактов, ведь это хорошая база для политического и экономического сотрудничества. В топе тем для обсуждения, безусловно, вопросы региональной и глобальной безопасности. Об этом поделился вице-спикер Совета Республики по итогам встречи.

Игорь Брилевич, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Республика Беларусь всецело поддерживает инициативы, которые были выдвинуты нашими руководителями по обеспечению международной безопасности, по уважению суверенитета независимых государств, по соблюдению принципов невмешательства во внутренние дела государства. Второе направление, безусловно, это экономическое развитие. Мы постоянно находим новые точки роста в нашем взаимодействии. Наши компании, китайские компании активно взаимодействуют. Также это взаимодействие активно продвигается на уровне регионов".

Делегация Совета Республики находится с визитом в Китае

Говоря о взаимодействии верхней палаты белорусского парламента и высшего совещательного органа Китая, буквально несколько дней назад по инициативе и приглашению Совета Республики Беларусь посещала делегация во главе с Ван Гошэнем, председателем Комитета по экономическим вопросам консультативного совета, обсуждалось практическое наполнение сотрудничества.

Что касается программы в Наньчане, она более чем насыщенная. 17 сентября основной день работы форума ШОС по традиционной медицине, запланировано посещение в том числе ряда компаний, которые специализируются на вопросах здравоохранения.