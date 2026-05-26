Делегация военных Мьянмы в эти дни посещает Беларусь

Обмен опытом в сфере ПВО, связи, военной промышленности и подготовке кадров. Военная делегация Мьянмы во главе с министром обороны в эти дни посещает Беларусь. Все по протоколу: рота почетного караула и красная ковровая дорожка. Коллегу из Мьянмы встречал лично генерал Хренин.

В ходе переговоров военные двух стран обсудили перспективы двустороннего взаимодействия. Гости ознакомились с системой подготовки военных специалистов, посетили командный пункт ВВС и войск ПВО. Для генерала Тун Аунга это первый визит в должности министра обороны, что подчеркивает высокий уровень доверия между Беларусью и Мьянмой.