Делегация Беларуси поднимает приоритетные вопросы на сессии Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке продолжается 73-я сессия Генассамблеи ООН. В повестке более 170 вопросов. Белорусскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Владимир Макей. Постоянный представитель нашей страны при ООН Валентин Рыбаков сообщил, какие вопросы на текущей сессии станут для нашей страны приоритетными.

Беларусь продолжит продвигать и свои брендовые инициативы. Это координация действий международного сообщества в борьбе с торговлей людьми, продвижение интересов стран со средним уровнем дохода и поддержка интересов естественной семьи. Интервью с постоянным представителем Беларуси при ООН сегодня в "Панораме".