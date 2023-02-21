Делегация Беларуси примет участие в зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене

Белорусская делегация примет участие в зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене. Об этом рассказал председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных, сообщает Sputnik.

Напомним, 23-24 февраля 2023 года в Конгресс-центре Хофбург в Вене состоится 22-е зимнее заседание ПА ОБСЕ.

"Подготовка к сессии проходит крайне напряженно и противоречиво. 81 депутат выступал за непредоставление виз российской и белорусской делегациям. После получения виз две делегации - это Польша и Литва - отказались от участия в зимней сессии", - сказал Савиных.

По его словам, позиция Беларуси прямо противоположна.

"Мы считаем, что Парламентская Ассамблея ОБСЕ должна быть объективным спокойным форумом, на котором депутаты, представители своих стран должны обсуждать непредвзято, объективно ситуацию в регионе Большой Европы, и проблемы с безопасностью Большой Европы",- сказал Савиных.

Он подчеркнул, что если этого не сделать, ситуация с безопасностью только ухудшится.

"Мы как раз едем в Вену для того, чтобы еще раз предложить нашим западным партнерам успокоиться и посмотреть на все здраво и в интересах всей Европы. Потому что всем известно: безопасность нельзя обеспечить в ущерб соседу", - отметил Савиных.