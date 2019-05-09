Представители дипмиссий стран СНГ в Швейцарии, в том числе делегация Беларуси, приняли участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Базеле. На кладбище Хернли возложили венки к могиле советских воинов. Венок от имени нашей страны возложили постоянный представитель Беларуси в Женеве Юрий Амбразевич и временный поверенный в делах посольства Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич.



