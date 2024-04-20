3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Делегация Коммунистической партии Китая находится с визитом в Беларуси
Узнать Беларусь изнутри и углубить связи для всестороннего развития отношений. Делегация Коммунистической партии Китая во главе с заместителем заведующего международным отделом Центрального комитета партии Чэнь Чжу в эти дни находится с визитом в нашей стране.
Первой точкой в насыщенном графике стала встреча с руководством братской по духу Коммунистической партии Беларуси. Стороны обсудили партийное сотрудничество, перспективные направления межгосударственного взаимодействия, а также мирные инициативы Минска и Пекина на международной арене. Как отметил первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Алексей Сокол, у наших стран общие точки соприкосновения и пути развития.
Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:
Основное - это всесторонняя поддержка на международной арене, она и есть, но более углубленна. Это еще большее привлечение стран социалистического лагеря, для того, чтобы объединяться и продвигать в этой сложившейся геополитической ситуации миролюбивую повестку, для того, чтобы, как говорил товарищ Си Цзиньпин, создавать "сообщество единой судьбы человечества". Это очень глубинное понятие - это экономика, это культура, это духовность, это спорт, это промышленность - это все отрасли хозяйства наших стран.Впереди у китайской делегации еще ряд визитов в другие политические партии, встреча с руководством Палаты представителей, Администрации Президента, посещение "Великого камня". Мероприятия призваны продемонстрировать не только уровень развития нашей страны, но и раскрыть национальный код белорусов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все