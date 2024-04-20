Делегация Коммунистической партии Китая находится с визитом в Беларуси

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:

Основное - это всесторонняя поддержка на международной арене, она и есть, но более углубленна. Это еще большее привлечение стран социалистического лагеря, для того, чтобы объединяться и продвигать в этой сложившейся геополитической ситуации миролюбивую повестку, для того, чтобы, как говорил товарищ Си Цзиньпин, создавать "сообщество единой судьбы человечества". Это очень глубинное понятие - это экономика, это культура, это духовность, это спорт, это промышленность - это все отрасли хозяйства наших стран. Впереди у китайской делегации еще ряд визитов в другие политические партии, встреча с руководством Палаты представителей, Администрации Президента, посещение "Великого камня". Мероприятия призваны продемонстрировать не только уровень развития нашей страны, но и раскрыть национальный код белорусов.

