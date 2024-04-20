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Делегация Коммунистической партии Китая находится с визитом в Беларуси

Узнать Беларусь изнутри и углубить связи для всестороннего развития отношений. Делегация Коммунистической партии Китая во главе с заместителем заведующего международным отделом Центрального комитета партии Чэнь Чжу в эти дни находится с визитом в нашей стране.

Первой точкой в насыщенном графике стала встреча с руководством братской по духу Коммунистической партии Беларуси. Стороны обсудили партийное сотрудничество, перспективные направления межгосударственного взаимодействия, а также мирные инициативы Минска и Пекина на международной арене. Как отметил первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Алексей Сокол, у наших стран общие точки соприкосновения и пути развития.

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:
Основное - это всесторонняя поддержка на международной арене, она и есть, но более углубленна. Это еще большее привлечение стран социалистического лагеря, для того, чтобы объединяться и продвигать в этой сложившейся геополитической ситуации миролюбивую повестку, для того, чтобы, как говорил товарищ Си Цзиньпин, создавать "сообщество единой судьбы человечества". Это очень глубинное понятие - это экономика, это культура, это духовность, это спорт, это промышленность - это все отрасли хозяйства наших стран.Впереди у китайской делегации еще ряд визитов в другие политические партии, встреча с руководством Палаты представителей, Администрации Президента, посещение "Великого камня". Мероприятия призваны продемонстрировать не только уровень развития нашей страны, но и раскрыть национальный код белорусов.

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