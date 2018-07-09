Делегация Латвии сегодня посетит Минск с официальным визитом

Беларусь продолжает развивать межпарламентское взаимодействие. Сегодня Минск с официальным визитом посетит делегация Латвии. Запланированы встречи в Палате представителей, а также с руководителями белорусских силовых ведомств.

Главными темами станут безопасность, борьба с коррупцией, регулирование пограничного и таможенного контроля. Уделят внимание и торгово-экономическому блоку. Латвия - важный партнер Беларуси в Балтийском регионе. В последнее время активно развивается взаимодействие в инвестиционной сфере, растет число совместных предприятий. За прошлый год в нашей стране зарегистрирована 51 компания с участием латвийского капитала.