Делегация Совета Федерации России посещает Минск

Сотрудничество парламентариев - фундамент для расширения диалога официальных Минска и Москвы. Об укреплении двустороннего партнерства шла речь сегодня в Совете Республики. Делегация Совета Федерации России во главе со спикером Валентиной Матвиенко в эти дни находится с визитом в белорусской столице. Председатель верхней палаты парламента нашей страны Наталья Кочанова на встрече заверила коллег, что депутаты и сенаторы открыты к сотрудничеству с российскими коллегами по всем направлениям. Гость также подтвердила: российские парламентарии выступают за углубление равноправного сотрудничества двух государств. По словам Матвиенко, сторонам важно учитывать интерес друг друга, ответственность нынешнего поколения политиков - сохранить и сберечь все ценное, что связывает братские народы.



Одной из основных тем обсуждения стало празднование 75-летия Великой Победы. Она станет ключевой и на VII Форуме регионов Беларуси и России. Первое заседание по подготовке к его проведению прошло сегодня в Совете Республики. Завтра работа парламентариев двух стран продолжится, ожидается, что гости посетят мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой", где встретятся с ветеранами.



