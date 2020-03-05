Делегация Совета Федерации России во главе с Валентиной Матвиенко прилетает в Минск

Белорусско-российское сотрудничество сегодня в центре внимания парламентариев. В Минск прибудет делегация Совета Федерации во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко. Пройдут переговоры с председателями верхней и нижней палат парламента нашей страны. Также на повестке дня - заседание оргкомитета по подготовке и проведению VII Форума регионов Беларуси и России.



Одной из основных тем обсуждения станет и празднование 75-летия Великой Победы. В пятницу гости посетят мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", где встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны.

