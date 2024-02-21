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Делегация во главе с министром иностранных дел Беларуси Алейником направилась с визитом в Зимбабве

Первое заседание Совместной постоянной комиссии по сотрудничеству Беларуси и Зимбабве пройдет в Хараре.

С визитом в африканскую страну направилась наша делегация во главе с министром иностранных дел. В составе - руководители и сотрудники ключевых министерств, ряда предприятий и концернов Беларуси.

В повестке - вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, промышленная кооперация, участие нашей страны в механизации сельского хозяйства Зимбабве и укреплении продовольственной безопасности дружественного африканского государства.

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