Делегация во главе с министром иностранных дел Беларуси Алейником направилась с визитом в Зимбабве

Первое заседание Совместной постоянной комиссии по сотрудничеству Беларуси и Зимбабве пройдет в Хараре.

С визитом в африканскую страну направилась наша делегация во главе с министром иностранных дел. В составе - руководители и сотрудники ключевых министерств, ряда предприятий и концернов Беларуси.