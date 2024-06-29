Делегацию Беларуси не допустили к участию в сессии ПА ОБСЕ

Пример откровенной предвзятости и дискриминации: румынские власти отказом во въезде на территорию страны намеренно сорвали участие делегации Национального собрания Беларуси в 31-й ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Бухаресте. Об этом говорится в заявлении делегации нашей страны в связи с недопуском.

Решение принято вопреки всем базовым обязательствам и принципам ОБСЕ. Организация призвана быть площадкой для открытого диалога, ценность которого особенно возрастает в условиях текущего обострения внешнеполитической конфронтации. Подходы, лишающие полноправных членов возможности представлять свои национальные позиции, подрывают международный авторитет и основы самой организации.