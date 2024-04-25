Делегаты ВНС утвердили Концепцию нацбезопасности и Военную доктрину

Делегаты VII Всебелорусского народного собрания утвердили Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину, пишет БЕЛТА.



Перед голосованием по данным документам председатель ВНС Александр Лукашенко обратил внимание делегатов, что в будущем им придется заниматься в том числе и такими стратегическими, важнейшими для страны вопросами.



"Мы спокойно все воспринимаем. Есть какая-то озабоченность, настороженность в связи с украинскими событиями: диверсантов забрасывают и так далее. Пока противостоим, но более-менее расслаблены. Свободно обсуждаем эти вопросы. Но ситуация может измениться в любой момент, упаси господь. Не дай бог. И тогда вот этой расслабленности быть не должно. Она исчезнет. Поэтому не расслабляйтесь. Самое главное нам - не расслабиться. Мы же белорусы: что там 2020 год - прошел, что там кто-то готовит кого-то - это далеко. Дорогие друзья, не далеко. Все совсем рядом. Поэтому лучше заранее знать и подготовиться. Это главное", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Проект новой редакции Концепции национальной безопасности был одобрен 20 февраля 2023 года на заседании Совета Безопасности Республики Беларусь. Прежде чем выносить его на утверждение Всебелорусского народного собрания, глава государства поручил провести его общественное обсуждение. В течение года было организовано более 70 дискуссионных площадок по обсуждению основных новелл Концепции во всех регионах страны, в государственных органах и организациях, трудовых коллективах, учебных заведениях, профсоюзных и общественных объединениях с привлечением представителей научного и экспертного сообщества, основных религиозных конфессий, субъектов гражданского общества. Для максимального охвата аудитории текст новой Концепции также был размещен на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь.



В январе текущего года на заседании Совета Безопасности главе государства и членам Совбеза были доложены конкретные предложения, которые в результате общественного обсуждения предлагалось включить в обновленную Концепцию. Прежде всего они касались дополнительной защиты института традиционной семьи, повышения уровня социальной ответственности бизнеса, преодоления диспропорций регионального развития, конкретизации перечня сил обеспечения национальной безопасности, используемого понятийного аппарата, порядка утверждения системы индикативной оценки состояния национальной безопасности и других.



Что касается новой редакции Военной доктрины, она не предусматривает кардинальной ревизии положений военной политики государства. Актуальные положения остались неизменными, сохранен ее оборонительный характер. В документе раскрыто содержание военной политики. В частности, подчеркивается, что Беларусь - миролюбивая страна, которая никому не угрожает, а попытки вмешательства во внутренние дела государства, а тем более угроза применения военной силы или агрессия будут пресекаться с использованием всего имеющегося потенциала.



Оба основополагающих документа были одобрены Советом Безопасности в феврале 2024 года и в соответствии с Конституцией Беларуси вынесены на утверждение Всебелорусского народного собрания.

