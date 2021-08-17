Демократия по-литовски и провальный визит белорусской псевдооппозиции в США - какое оно, послевкусие от американских печенек

В этом выпуске "Понятной политики" объединим сразу несколько тем. Их можно назвать не иначе, как бумерангом, который после поляков прилетел литовцам, больно ударил и показал все гематомы западной демократии. Демократии, которой наплевать на свои принципы, если дело касается внутренней обстановки. Итак, протесты в Литве и провальный визит белорусской оппозиции в США (с кем общались, что просили), и почему Вильнюс теперь СЕЙМоопасная зона. Об этом - прямо сейчас.

Для начала поговорим об одной из жительниц Вильнюса. В конце июля Тихановская решила отправиться в США. Мол, "визит" покажет, что Америка с белорусским народом. Конечно, Вашингтону до проблем дамы в дорогих нарядах (в интернете появилась информация, что проект "Тихановская" обходится в 70 млн евро) дела толком нет. Вот и получились те самые "печеньки от Байдена". Да и то в самый последний момент.

Беглым, видимо, невдомек, что печеньки - своеобразный символ американского политического экспорта. Этакая демократия на штыках ценой многих жизней. Сразу вспоминается, как Виктория Нуланд - американский дипломат - разносила те же "вкуснейшие печеньки" на Майдане. А спустя неделю там начали убивать…

О том, что печеньки здесь больше, чем просто закуска, говорит и окружение самопровозглашенного политика, и главное - персоны и объекты американских гастролей.

Одна из встреч в США - с представителями Международного республиканского института - некоммерческой организацией,официальной целью которой является помощь в строительство демократии третьим странам. По сути, это инструмент Белого дома по финансированию цветной революции. Там же беглые белорусы встретились с представителями организации USAID,суть которой - через гранты поддерживать свержение неудобных для США глав государств.

Еще была встреча с Мадлен Олбрайт - бывшим госсекретарем США. Да, именно она придумала бомбить Югославию в 1999 году. Ну и бонусом уже хорошо знакомая нам организация NED. Про нее мы уже рассказывалии не раз. Но повторим один кусочек, который не нуждается в комментариях.

Как вам такой круг общения? И как вам такие спонсоры демократии? Проще было бы вывесить объявление "Ищем спонсоров для свержения власти". Но "честные" псевдополитики, которых на вранье ловили не раз, вам никогда об этом не скажут. Будут бесконечно пенять на режим и тому подобное.

Везде любительницу печенья сопровождала несостоявшийся посол США в Беларуси Джули Фишер. Ну и правая рука - Франак Вечерко. Компания сомнительная во всех смыслах, как и ораторские способности Тихановской.

Признания, безусловно, никакого нет и не будет, потому что они самозванцы. Нет никаких юридических оснований, правовых оснований для их признания. В одном из интервью мы сравнили Тихановскую со Старухой Шапокляк, ну и ее компанию союзников: Цепкало, Латушко, Вечерко и других эмигрантов. И действительно, с одной стороны, никакой правовой коллизии тут не возникнет, ее воспринимают, и все эти визиты проходят из логики визита вежливости, но как Старуха Шапокляк, уже профессиональная, она может навредить интересам белорусского государства и белорусских предприятий. И это больше всего возмущает. Юрий Воскресенский, директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил"

Оббивать пороги с протянутой рукой - последнее дело. Интересно, а как и чем отдавали бы, если бы транш все-таки дали? Как минимум, суверенитетом. Примеры рядом: Прибалтика, тот же Киев, где даже вакцину без американского посла купить не могут, а в каждом министерстве у Вашингтона есть свои люди, которые диктуют, как развиваться стране, ну или по звонку из-за океана меняют генпрокурора.

Об итогах двухнедельного вояжа мы особо ничего не узнали, кроме общих фраз и позерства перед фотографами. Выглядит все как, простите, прощальные гастроли. Кажется, и Вильнюс, и США понимают, что проект "Тихановская" начинает сдуваться - людям она просто не интересна.







После возвращения в Вильнюс Тихановскую поджидало еще одно разочарование - тот самый бумеранг, о котором говорили вначале. "Демократический" Вильнюс показал, чего он стоит на самом деле.

ОМОН избивает людей за то, что они вышли на улицу высказать свое мнение. Вполне себе типичный разгон для "свободной" Европы. Помните схожие кадры из Голландии, Германии, Франции?

На этот раз в центре внимания - европейский Вильнюс. Местная полиция избивает пенсионеров и женщин. "Что же они такого сделали?" - спросите вы. Дело в том, что людям надоели неработающие коронавирусные ограничения. Пока Президент Науседа рассказывает, как надо жить Беларуси, у него в стране творится хаос: народ вышел к Сейму, принес с собой искусственные виселицы, мол, вы нас душите. Парламент народ услышал: били и хватали всех подряд.

Факт Против 5 тыс. человек - а для небольшого Вильнюса это приличная цифра - стражи порядка использовали дубинки и слезоточивый газ. При этом местные СМИ подавали недовольных коронавирусными ограничениями как врагов народа и агрессивное меньшинство. Часть задержанных до сих пор ожидает суда - некоторым грозит до шести лет тюрьмы и штрафы в несколько тысяч евро.

Ровно через год люди Литвы, литовцы вышли на митинг против власти, против того, что вытворяет она, против этой лжи, которую она распространяет в СМИ, простые литовцы это все видят, что они вытворяют. Но, к сожалению, они привыкли к лжи этой, научились у старшего брата - Западной Европы, когда западная политика построена на лжи и, к сожалению, это все проходит. Суды и прокуратура стоят на защите номенклатуры, преследуют инакомыслие, активистов. Я знаю, есть информация, что сейчас происходят задержания активистов по всей Литве, проходят обыски, к сожалению, я не знаю масштабов, об этом никто не сообщает.

"Во время беспорядков у Сейма пострадали 15 полицейских"

"Антиправительственные протесты перерастают в дестабилизирующие государство действия"

"Развязка митинга у Сейма: беспорядки, была запущена взрывчатка"

И правда же, бумеранг. Только Вильнюс свои действия считает защитой демократических процессов, а протестующих - анархистами. Удивительно, в центр столицы вышли литовцы, но их протест это не выражение гражданской позиции. А на улицах вдруг откуда-то взялись беспорядки, которых якобы не было в Беларуси весь 2020 год. Удобно крутить демократию в нужную тебе сторону.

Молчит Госдеп, молчит Европарламент. Призывов к санкциям против литовских властей тоже не слышно. Видимо, право трактовать свободу слова и свободу собраний по-своему дано лишь избранным.

У депутата литовского Сейма Петраса Грацулиса собираются забрать мандат. Из-за коррупции? Торговли влиянием? Нет, он просто заявил, что в Литве нет никакой демократии. И "демократия" тут же ответила.

Литовские события нашли отклик у многих медиаперсон. Вот какое предложение сделал журналист Владимир Соловьев. А может и правда, стоит?

Шутки шутками, но Литва, которая громче всех кричала, что Беларусь это источник тревог и опасностей в регионе, сама превратилась в пороховую бочку. Ситуация на границе с нелегалами - отдельная тема. Добавим не совсем адекватное руководство, протесты. Брюссель при этом отмалчивается. Хотя и без слов понятно - для ЕС это скорее обуза. А что Минск? Президент на Большом разговоре четко заявил, что литовцы для нас не чужой народ. Именно простые люди, но не руководство.

И когда казалось, что Вильнюсу хуже уже быть не может, на помощь подоспел МИД Литвы. Из стен ведомства произошла утечка засекреченной информации - а там все очень интересно.

Факт Всего было украдено более 1,5 млн электронных писем, многие из которых были посвящены подготовке к войне с Беларусью. В материалах также обсуждается, как можно потопить проект "Северный поток - 2". Пишут литовские дипломаты в адрес США письма с предложением помощи против Германии. Там же - инструкция Вашингтона по противодействию Китаю.

Сказать, что Вильнюс растерялся - значит промолчать. Политики поспешили обвинить Кремль с Минском.





А ведь те самые документы еще в полной мере не попали в публичную плоскость. Поэтому ждем с интересом. И как бы после такой правды в центре Вильнюса не вышло еще больше людей, и как бы не посыпалась верхушка политического истеблишмента. Помните вскрытую почту Дворчика - главы канцелярии польского правительства? В тайной переписке с премьером как они только не кукловодили в отношении Беларуси. После таких сливов даже самые виртуозные дипломатические пируэты будут выглядеть абсолютно бессмысленно.

Наблюдать за этими событиями особенно интересно в контексте времени. Ведь выборы Президента Беларуси прошли чуть больше года назад. И как же все за 12 месяцев изменилось! Они пытались выставить Лукашенко слабым, потерявшим поддержку людей, финансировали показуху, деструктив и иную подрывную деятельность в отношении Беларуси. А в итоге вся клевета бумерангом вернулась нашим соседям, с которыми мы хотели бы дружить, но вынуждены держаться в стороне, дабы не испачкаться. Надеемся, теперь и вам это понятно.

