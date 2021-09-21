Демократия садит на диету: что с ценами на коммуналку и продукты у наших соседей - в рубрике "Площадка"

Политическая слепота, дележка государства олигархами и движение по ветру западных перемен. Это путь к стране несбывшихся надежд и разбитых иллюзий. Как показывает практика, это путь к разложению государства и обнищанию людей. А ведь еще совсем недавно и нам хотели продать необходимость сомнительных преобразований. К счастью, сознательную часть белорусов провести не удалось, и государство дало свой иммунный ответ. К сожалению, не у всех такой стойкий иммунитет, и рядом с нами уже есть яркий пример разрушительного курса на Запад. Сравниваем и учимся на чужих ошибках в рубрике "Площадка" вместе с Евгением Козловским.

Белорусам навязывают чужеродные перемены и западные стандарты жизни лишь с одной целью - ослабить наше государство. Почему ослабить? Далеко ходить не будем: взглянем по сторонам и мы наглядно увидим многострадальную жертву демократического эксперимента под названием Украина. Да, перемены там определенно пришли, но совсем не те, на которые рассчитывали люди. И белорусам есть что намотать на ус.

Давайте попытаемся разобраться, где же лучше жить: в Беларуси или в оплоте перемен - Украине? Которую их американские наставники считают довольно успешным проектом по демократическому преобразованию.





Начнем с повседневного, с небольшого гастрономического анализа.

Возьмем среднюю стоимость по стране: например, на наши деньги литр молока в Украине будет стоить 2,60 копеек, а вот белорусам он обойдется всего в 1,70 - ощутите разницу. Соответственно все, что связано с молочкой в Украине, ударяет по кошельку. Не говоря уже про множество других продуктов, которые украинцам обходятся значительно дороже, чем нам.

"Выгодный" газ Украина покупает в Европе, а расплачиваются простые украинцы

А теперь посмотрим, что там с коммуналкой:Как заявил президент Украинской организации защиты потребителей услуг Олег Титамир, тарифы на отопление и горячую воду в Украине взлетят до 70 %.

По его расчетам, в новом отопительном сезоне за отопление однокомнатной квартиры в Киеве, вероятно, нужно будет выложить от 1 700 до 2 000 грн, т.е. от 160 до 189 рублей.

Украинцев уже предупредили, что тарифы на отопление с 1 октября могут вырасти на 15-40 %. Причина - рост цен на газ. Кстати, тот самый газ, который Украина "выгодно покупает в Европе" по рыночным ценам, отказавшись от "дорогого" российского. И пока сами европейцы в шоке от подорожавшего для них газа, для белорусов цена осталась неизменной.

Глава Ассоциация городов Украины и по совместительству мэр Киева Виталий Кличко заявил, что тарифы ударят абсолютно по всем.

"Все понимают, что у людей нет средств, чтобы оплачивать такие высокие тарифы", - сказал Кличко.

Что ж, остается только посочувствовать украинцам - хлебнули они перемен сполна.

Конечно, можно задаться вопросом: возможно, там и средняя зарплата выше, и пенсия… Но не тут то было. Средняя зарплата в Беларуси превышает украинскую без малого на 100 белорусских рублей. А после недавнего повышения средняя белорусская пенсия в сентябре составит 545 белорусских рублей. В тоже время за пенсии украинских пенсионеров становится попросту больно: наиболее распространенный размер пенсии в Украине - до 3 000 гривен, что в пересчете на наши - 282 рубля - ее получают 38,3 % пенсионеров. И как жить за такие деньги при более дорогих чем в Беларуси продуктах и коммуналке? Остается только выживать.





Но терпение у людей не железное: мы видим, как украинская власть доводит пенсионеров до отчаяния, а те уже пытаются прорваться в Верховную раду Украины с требованием пересчитать пенсии.