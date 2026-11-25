Национальная безопасность была и остается вопросом № 1. Создание ополчения - необходимость, обусловленная временем.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки:

"Создание народного ополчения - это часть концепции обеспечения обороноспособности нашей страны. Этот процесс начался ни сегодня, ни вчера - была проведена большая подготовительная работа. Мы знаем, что наша оборона рубежей Республики Беларусь опирается как на регулярную армию Вооруженных сил, так и на систему территориальной обороны, где большую роль играют как раз таки местные органы власти и народное ополчение. Даже по открытым источникам мы видели, как глава государства уже не раз подчеркивал необходимость создания таких отрядов, которые стали бы настоящей опорой, поскольку и современные войны показывают, что необходимо учитывать и использовать сильные стороны местности и географии. У нас это леса, пересеченная, болотистая местность, то есть там, где удобно действовать, в том числе используя методы партизанской борьбы. Это не только дань уважения нашей истории, что само по себе немаловажно, но и опять-таки учет потенциала Республики Беларусь в защите нашей страны".