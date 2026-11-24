Всебелорусское народное собрание сегодня рассматривается как ключевой инструмент участия граждан в государственном управлении. Этот конституционный орган не только объединяет разные ветви власти, но и формирует широкий общественный срез - от всех регионов до самых разных сфер жизни.

Эдуард Северин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"В современной политической реальности Всебелорусское народное собрание является ярким примером обеспечения конституционных прав граждан на управление государством, принятия решений по особо важным стратегическим вопросам, связанным с деятельностью общества и государства. Всебелорусское народное собрание является институтом, который не просто обеспечивает баланс сил между различными ветвями власти, более того, данный институт объединяет усилия различных ветвей власти для решения самых насущных вопросов. В состав ВНС входят представители всех регионов Беларуси, самых различных сфер жизнедеятельности нашего общества и государства. Таким образом обеспечивается качественный срез общественного мнения. Всебелорусское народное собрание - это не просто тот институт, который информирует граждан о принимаемых решениях либо о планах власти. Он, наоборот, напрямую дает возможность гражданам Республики Беларусь принять участие в обсуждении, выработке и принятии наиболее важных решений, связанных с обеспечением национальной безопасности, суверенитета и независимости Республики Беларусь".