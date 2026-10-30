Депутаты рассмотрели проект бюджета на 2027 год и изменения в Налоговый кодекс

В осенней повестке заседания Палаты представителей традиционно находится бюджетный пакет документов. Депутаты рассмотрели в первом чтении законопроект "О республиканском бюджете" на 2027 год, а также изменения в Налоговый кодекс.

30 октября на рассмотрении у депутатов не больше 10 документов. Это с учетом ратификации международных соглашений с Россией и Узбекистаном. Но все же ключевое и сегодня, и во всей осенней повестке - бюджетный и налоговый пакет документов на будущий год.

2027-й - уже второй год текущей пятилетки, поэтому главный финансовый план страны верстается не просто на 12 месяцев, а с четким прицелом на выполнение масштабных и стратегических задач всего пятилетнего периода.

Что же касается налогов, то для большинства плательщиков, бизнеса и граждан кардинальных инноваций не ожидается. Изменения носят точечный характер. Как и ранее, будут проиндексированы ставки налога на уровень инфляции. Но ряд изменений все же есть, например, для молодых специалистов.

Наталья Кулешова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"С 2027 года для гаражных кооперативов перестанет применяться повышающий коэффициент ставок земельного налога на участки, на которых не расположены строения. Если ранее при отсутствии капитальных строений налог уплачивался по повышенным ставкам, то с 2027 года вводится такая льгота для граждан".

"Существенные изменения затронут и подоходный налог - они также направлены на снижение налоговой нагрузки на физических лиц. Прежде всего это коснется расширения перечня категорий для применения стандартного вычета для молодых специалистов. Теперь выпускники, которые обучались по международным программам или в международных вузах, будут иметь равное право на получение стандартного налогового вычета наряду с выпускниками белорусских учреждений высшего образования", - добавила Наталья Кулешова.

Что же касается бюджета, то сохраняется социальная направленность. Это наш устойчивый тренд, и он подтверждается конкретными цифрами. На эту сферу из консолидированного бюджета будет направлен фактически каждый второй рубль.

Приоритетом остается рост заработной платы белорусов, работающих в бюджетном секторе. Это порядка 11 %. В том числе за счет роста базовой ставки, а значит, прибавку получат учителя, врачи, соцработники. Заложен и рост пенсии примерно на 10 %.

Заметно будут увеличены ассигнования на ремонт и содержание дорог. Жилищное строительство продолжит активно возводить арендное жилье для востребованных специалистов в различных регионах нашей страны. В 2027 году построят примерно 900 тыс. кв. м такого жилья.

Серьезно поддержат и агропромышленный комплекс, да и в целом национальную экономику. На это направят чуть более 17 % всех расходов бюджета. Логика парламентариев и правительства здесь проста. Именно работающая экономика обеспечивает налоговый потенциал страны, поэтому инструменты бюджетной политики обязаны содействовать ее стабильному и уверенному росту.