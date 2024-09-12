Депутаты ратифицировали соглашение Беларуси и России о серийном производстве самолета "Освей"

Новый законодательный сезон стартовал! Депутаты сегодня открыли сессию. В повестке 7 вопросов из самых разных сфер: от уголовной ответственности до социальной сферы.

Во втором чтении принят законопроект о занятости населения. Устанавливается фиксированный размер пособия по безработице, и вводятся дополнительные требования к его получению. Сокращаются периоды нахождения безработных и граждан, обратившихся по вопросам трудоустройства, на учете в органах по труду, занятости и соцзащите. А также уточнены требования к тому, где размещать вакансию.

Как пояснила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Костевич, обязательное условие - зарегистрировать вакансию одновременно, либо в первую очередь сначала в Общереспубликанском банке вакансий и только потом на коммерческих онлайн-ресурсах.

Почему такое условие? "Потому что Общереспубликанский банк вакансий - он единый, для этого государство вкладывало ресурсы, чтобы иметь такой единый централизованный ресурс. А если эта вакансия будет размещена в 10-20 информационных ресурсах, это супер", - отметила Ирина Костевич.