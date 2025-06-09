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Депутаты ратифицировали соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторон
Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва приняли законопроект "О ратификации Соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон)", сообщает БЕЛТА.
Соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон) было подписано главами государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге 26 декабря 2024 года в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета. Соглашение направлено на упрощение процедур международной торговли, обеспечение благоприятных условий для осуществления перевозок товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза и таможенные границы третьих сторон, а также на повышение уровня обеспечения безопасности трансграничных поставок.
Соглашение определяет основные принципы формирования единой системы таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны (третьих сторон) при перевозке (транспортировке) товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза и таможенной территории третьей стороны (третьих сторон).
Формирование и функционирование единой системы таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны (третьих сторон) осуществляется в соответствии с международным договором, заключаемым Евразийским экономическим союзом с третьей стороной (третьими сторонами).
Единая система таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон) функционирует на основе информационного взаимодействия между таможенными органами, организованного в рамках реализации вышеназванного международного договора.
Определяющим условием для формирования единой системы таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны (третьих сторон) является наличие возможности применения третьей стороной (третьими странами) соответствующих порядков и требований, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.
Уполномоченными органами государств - членов, ответственными за осуществление взаимодействия в рамках международного договора, являются центральные таможенные органы. Координацию взаимодействия государств - членов и третьей стороны (третьих сторон) в целях реализации этого международного договора осуществляет Евразийская экономическая комиссия.
Соглашение не содержит положений, противоречащих международным обязательствам Республики Беларусь.