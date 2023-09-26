Депутаты Парламентского собрания обсудили подготовку модельных законодательных актов СГ

В Москве и Минске 26 сентября прошло заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту, пишет БЕЛТА.

В работе заседания приняли участие союзные парламентарии, представители Министерства иностранных дел Беларуси, Министерства экономического развития России, министерств внутренних дел двух стран, Министерства финансов Беларуси, Центрального банка России, Белорусского бюро по транспортному страхованию и Российского бюро "Зеленая карта".

В соответствии с поручением председателя Парламентского собрания Вячеслава Володина союзные депутаты приступают к работе по подготовке модельного законодательного акта "О приграничном сотрудничестве в Союзном государстве". В ходе заседания парламентарии обсудили с заинтересованными министерствами Беларуси и России порядок подготовки документа.

Также в повестке обсуждение реализации модельного законодательного акта "О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства", принятие которого состоялось на сессии Парламентского собрания в июне 2023 года в Витебске. Кроме того, участники заседания рассмотрели ход работы по снижению в Республике Беларусь минимального срока обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных за границей, а также деятельность по сближению законодательства Беларуси и России в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Рассмотрена возможность замены без сдачи квалификационных экзаменов белорусских водительских удостоверений на российские и наоборот.

"Достаточно обширная была повестка, - рассказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству, заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту Сергей Сивец. - Мы подвели итоги реализации модельного закона, который ранее был в фокусе внимания нашей комиссии - об автогражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства на предмет имплементации принятого уже модельного законодательного акта Парламентским собранием. Заслушали регуляторов, насколько продвигается работа, связанная с интегрированием этих положений в национальное законодательство. У нас достаточно хороший повод для здорового оптимизма появился. Мы видим, что работа движется и в максимально короткие сроки, я думаю, что эти все положения синхронно найдут отражение как в законодательстве Республики Беларусь, так и Российской Федерации".

Также на заседании обсуждены вопросы, связанные с сокращением срока автогражданской ответственности до 5 дней по аналогии с Российской Федерацией. "Эта работа ведется. В самое ближайшее время мы подойдем к универсальному сроку страховки как для граждан Российской Федерации, так и Республики Беларусь, - отметил парламентарий. - Кроме того, рассмотрели вопросы, связанные с возможностью замены водительского удостоверения, дающего право на управление транспортным средством как для граждан Российской Федерации на территории Республики Беларусь, так и для граждан Республики Беларусь на территории Российской Федерации без профессионального обучения и сдачи соответствующего экзамена в соответствующем государстве. То есть на основании ранее выданных национальных документов. Эта также работа ведется, и, по информации предоставленной комиссией, точно в первом полугодии 2024 года, возможно и ранее, все эти нормативно-правовые документы будут приняты и Республикой Беларусь, и Российской Федерацией".