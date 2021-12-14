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Депутаты приняли в первом чтении проект бюджета Беларуси на 2022 год

Депутаты сегодня в первом чтении приняли проект республиканского бюджета на 2022 год. Он сверстан с дефицитом. Главные акценты - социальная защищенность населения, повышение качества и уровня жизни граждан. В документ заложены и средства для поддержки реального сектора из-за пандемии и внешнего давления на экономику. Главный финансовый документ сохраняет социальную направленность.

Также сегодня в двух чтениях принят законопроект "О геноциде белорусского народа". Как отметил спикер Владимир Андрейченко, этот документ имеет важное политическое значение.

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