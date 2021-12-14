Депутаты приняли в первом чтении проект бюджета Беларуси на 2022 год

Депутаты сегодня в первом чтении приняли проект республиканского бюджета на 2022 год. Он сверстан с дефицитом. Главные акценты - социальная защищенность населения, повышение качества и уровня жизни граждан. В документ заложены и средства для поддержки реального сектора из-за пандемии и внешнего давления на экономику. Главный финансовый документ сохраняет социальную направленность.