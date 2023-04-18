Депутаты приняли в первом чтении законопроект об изменении Лесного кодекса

Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Лесного кодекса Республики Беларусь", сообщает БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров. Целью подготовки проекта закона является совершенствование норм Лесного кодекса Беларуси в соответствии с Конституцией, актами главы государства, в том числе совершенствование его норм с учетом практики применения, а также приведения в соответствие с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы охраны окружающей среды, ведения лесного хозяйства и с требованиями нормотворческой техники.

Проектом закона закрепляется компетенция Президента Беларуси на определение отношений в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в лесном фонде, используемом в целях национальной безопасности, а также на установление порядка осуществления деятельности на участках лесного фонда, используемых в целях национальной безопасности.

Уточнены и введены новые термины с их определениями. В частности, термин "опасные в отношении автомобильных дорог, воздушных линий связи и электропередачи деревья" корректируется в части учета опасности от падения деревьев на железнодорожные пути общего пользования (ранее опасность от падения деревьев относилась только к автомобильным дорогам, воздушным линиям связи и электропередачи). Уточняется определение ряда терминов - вывозка, рубка промежуточного пользования, уход за лесными насаждениями, вводится дополнительное определение термина "транспортировка", вносится изменение в термин "лесохозяйственные мероприятия".

Учитывая, что в законодательстве не содержится понятие "вред, причиненный лесам" скорректирована формулировка "вред, причиненный окружающей среде в части вреда, причиненного лесам и объектам растительного мира, в том числе незаконной рубки, деградации, загрязнения и засорения отходами земель лесного фонда, незаконного изъятия или уничтожения дикорастущих растений и (или) их частей". Уточняется общий перечень видов вреда, который может быть причинен лесам, в том числе указаны конкретные случаи вреда, причиненного окружающей среде в результате незаконной рубки. С учетом специфики лесопользования усовершенствованы формы и методы работы должностных лиц государственной лесной охраны, а именно возможность круглосуточного посещения лесов для проведения полевых мероприятий, в том числе указанные лица в ходе проведения контрольных мероприятий наделяются полномочиями на использование транспортных средств оперативного назначения, оборудованных специальной световой и звуковой сигнализацией, а также на остановку транспортных средств.

В целях обеспечения безопасности должностных лиц государственной лесной охраны и пресечения посягательства на их жизнь и здоровье законопроектом предусмотрено наделение указанных лиц полномочиями на использование и применение оружия, а также специальных средств, физической силы.

"Предлагаемая редакция кодекса обоснована как с учетом действующего законодательства, так и с учетом сбалансированных интересов государственных органов в области природопользования", - отметил министр лесного хозяйства Александр Кулик.

Законопроект прошел все предусмотренные регламентом Палаты представителей процедуры для рассмотрения в первом чтении.